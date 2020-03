La paradoja de esta pandemia

Hasta el 15 de marzo pasado, el Gobierno no puso en vigor el decreto de alarma que seguimos viviendo en este momento en todo el territorio nacional. Y hasta esa fecha habían ocurrido muchas cosas. Se podría decir que ahora, cuando ya han pasado los días, es muy fácil señalar lo que hubiera sido mejor. Pero lo cierto es que en el caso de esta crisis no se supo ver por parte del Gobierno la gravedad de lo que llegaba desde Asia. Manifestaciones, concentraciones políticas, partidos de fútbol multitudinarios, conciertos... En descarga del Gobierno de Sánchez se podría decir que, todavía hoy, en algunos países parecen no querer enterarse de lo que está ocurriendo en todo el mundo. Los casos de Reino Unido, Estados Unidos y Brasil son paradigmáticos. La obsesión por la economía ha condicionado de forma brutal unas primeras decisiones que, de haberse tomado, hubieran sido muy beneficiosas para esa economía. Una enorme paradoja.

Esa ceguera previa a la llegada de la pandemia ha provocado que la situación, en este momento, sea mucho peor de lo que podría haber sido. El sistema sanitario está a punto de colapsar en algunos puntos concretos; dependiendo de las zonas se solicitan medidas mucho más estrictas respecto al confinamiento; y los daños económicos que se ven en el horizonte son muy serios y profundos.

En cualquier caso, los datos parece que; de una forma muy leve, apenas imperceptible; comienzan a ser algo más favorables. Ya sabemos a lo que nos enfrentamos. Sería imperdonable bajar la guardia y dejar de estar unidos. Políticos y ciudadanos tienen por delante lo peor de esta crisis y una ocasión inmejorable para demostrar que los españoles somos capaces de enfrentar una situación desastrosa de estas dimensiones desde la solidaridad y la responsabilidad común.