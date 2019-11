La unidad en las instituciones en peligro

El independentismo catalán sigue su hoja de ruta sin vacilar, sin tener en cuenta casi nada que no sea el propio independentismo.

Ayer mismo, en el Parlament se votaba en contra de la Monarquía y a favor de la autodeterminación. Burlaban, así, al Tribunal Constitucional y sembraban otra semilla más en forma de desobediencia y de mofa.

Por su parte, Gabriel Rufián sigue intentando obligar a Pedro Sánchez rozando el insulto y el desprecio. Pone condiciones, diciendo que el presidente en funciones está derrotado y que se le puede sentar a negociar, diciendo que si no hay acuerdo no habrá investidura. Prepotencia que emana, en parte, de la postura inmovilista de Pablo Casado. El líder del PP se encontró con un regalo de Sánchez que al pactar con Unidas Podemos le dejaba fuera del tablero de juego. Pero el regalo se ha envenenado y la presión, mientras los independentistas se niegan a apoyar a Sánchez si no claudica, se carga sobre Casado. No puede haber una tercera convocatoria electoral y si se produjeran el castigo sería brutal para la fuerza política que pareciera culpable.

Por si era poco, Oriol Junqueras busca destrozar una unanimidad esencial en el seno del TC. Hasta ahora, la unión de todos los magistrados que forman el alto tribunal ha sido monolítica. El que fue vicepresidente de la Generalitat acude a ese tribunal que tanto despreció buscando abrir vías de agua que preparen un posible naufragio. El recurso de Junqueras tiene que ver con la negativa del juez Llarena a la petición de permiso extraordinario para acudir a la sesión constitutiva del Parlament en enero de 2018. Si se quiebra la unanimidad, el independentismo ganaría una importante batalla.

Mientras Pedro Sánchez no pida auxilio a Casado, con un planteamiento serio sobre la mesa, la situación tenderá a empeorar. Mantenerse en el poder a cualquier precio no debería ser una opción para el presidente en funciones. Algo así sería tóxico para la democracia española.