Los 11.000 millones que no llegan

El Gobierno anuncia una ayuda de 11.000 millones de euros (que no termina de materializarse) y los datos sobre el desempleo en España dejan claro que el desastre del mercado laboral español es una auténtica catástrofe. No deja de ser curioso que esta medida tan esperada desde hace mucho tiempo se ponga sobre la mesa justo cuando se conocen los peores datos de desempleo de un mes de febrero desde hace años.

Todo parece indicar que el Gobierno de España se ha convertido en un especialista en aplazar problemas. Los ERTE’s (han bajado el número de trabajadores inmersos en ese limbo que ya nadie sabe cómo puede acabar sin ser garantía de una cifra récord de parados en España aunque siguen siendo muchas personas), las ayudas que han servido para parchear la situación aunque no han sido solución de nada (créditos ICO que hay que devolver ahora, moratorias en el pago de alquiler, etc.) y medidas que se han ido tomando para acallar las voces más sonoras, no han sido más que gestos sin resultados que invitasen a ser optimistas. Mucha propaganda y pocas movimientos efectivos.

Los países europeos han optado por medidas completamente distintas: ayudas directas a las empresas. Por ello es difícil entender que en España se haya optado por financiaciones indirectas que de nada van a servir. Lo peor de todo es que, según ha ido evolucionando la pandemia, no se ha rectificado por parte del Ejecutivo.

Son 4 millones de personas en situación de desempleo, 400.000 personas menos afiliadas a la Seguridad Social y cerca de un millón de personas incluidas en un ERTE. Son cifras que no dicen nada bueno de lo que está pasando ni sobre lo que puede pasar.

En todos los sectores se pierden puestos de trabajo, salvo en la construcción. Y la situación se enturbia cada día un poco más. El Gobierno debe pensar en cambios radicales y en dejar de cargar responsabilidades sobre las Comunidades Autónomas o cosas similares.