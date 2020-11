Los datos preliminares de las vacunas y el exceso de entusiasmo

Decía hace unos días el presidente de Pfizer, al anunciar los resultados preliminares de la vacuna que su compañía está desarrollando, que se trataba de «un gran día para la ciencia, un gran día para la Humanidad». Es verdad que los plazos han sido cortísimos y esos datos prematuros son esperanzadores, es verdad que es histórica la velocidad y la inversión con las que se están trabajando. Pero, en realidad, son estudios medios, datos muy preliminares.

Los ensayos no han terminado y eso, a efectos prácticos, podría significar que la vacuna no se pudiera comercializar sin algo saliera mal a partir de ahora. No sería la primera vez que sucede algo parecido en otro tipo de vacunas. Por tanto, no hay nada definitivo.

Por otra parte, sabemos que la vacuna alcanza el «90 por ciento de eficacia contra la Covid-19 a los 7 días después de la segunda dosis» y esto «sobre las infecciones leves». No sabemos qué podría suceder en el caso de producirse infecciones graves. Tampoco se conoce la efectividad en niños y ancianos; no sabemos si esa efectividad será duradera o se acortará en el tiempo y habrá que inyectar otra dosis pasado uno o dos años. O seis meses.

El presidente de Pfizer consiguió unos beneficios muy impresionantes vendiendo sus acciones de la compañía que preside. Los mercados se movieron como hacía meses que no lo hacían. Lo del presidente de Pfizer es legal. Lo de las bolsas es legal. Convertir la ciencia en un circo con el que generar titulares y beneficios rápidos es bastante discutible.

Las noticias son muy ilusionantes aunque hay que mantener la calma. Queda mucho por delante y la mejor vacuna, de momento, somos todos nosotros si seguimos las normas de higiene personal, si usamos las mascarillas y si respetamos las distancias de seguridad.