Los mayores no pueden ser un negocio

Desde que se comenzaron a tener noticias de la Covid-19, se supo que el principal grupo de riesgo era el formado por las persones mayores. Más adelante se han ido incorporando características personales del paciente que le podría hacer más vulnerable frente al coronavirus, pero los mayores siempre estuvieron claramente identificados como personas en gran peligro.

La protección que se les ha facilitado en España ha sido muy escasa o nula. Se van conociendo testimonios que resultan tan esclarecedores como dolorosos. No se tomaron las medidas adecuadas en su momento y, una vez que la epidemia ha logrado traspasar las puertas de las residencias de mayores, nada se ha podido hacer que fuera eficaz.

Las residencias geriátricas no son centros sanitarios. Son centros asistenciales y de cuidados por lo que no se les puede considerar del mismo modo que a un hospital. Y, por tanto, necesitan de planes específicos que, sencillamente, no han existido. El vicepresidente Iglesias quiso que se les tratase como hospitales y a sus profesionales como sanitarios sin saber que lo que estaba diciendo era imposible y disparatado.

Las residencias de ancianos son establecimientos que saldrán muy tocados de esta crisis. Se ha puesto en duda la profesionalidad de los empleados que atienden a los ancianos, ha quedado de manifiesto que ante una urgencia de esta dimensión existe una clara imposibilidad de afrontarla con un mínimo de garantías y, sobre todo, ha quedado de manifiesto que no puede convertirse en un negocio, y solo en un negocio, el cuidado de un colectivo tan vulnerable.