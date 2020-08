Los políticos deben regresar a la realidad

Si bien es cierto que la maquinaria que mueve un país está compuesta por piezas de distintos tamaños y de diferentes importancias, si bien es cierto que no se debe descuidar ninguna de las partes para que todo funcione normalmente; existen situaciones que están muy por delante de otras y las prioridades deben ser claras. Si los políticos no son capaces de distinguir lo importante de lo accesorio, si los políticos quieren justificar su sueldo trabajando en asuntos que no importan a nadie, estamos ante un problema que una democracia no puede soportar nunca jamás. La distancia del político con la realidad es inversamente proporcional a la distancia a la que se encuentra una sociedad de dar con una solución. Es lamentable comprobar que en España los políticos parecen estar instalados en universos paralelos al que vive la ciudadanía.

Hace unas semanas, tuvimos que escuchar a la diputada Ana María Oramas González-Moro, diputada de Coalición Canaria, expresando su estupefacción por estar debatiendo asuntos de importancia bastante discutible y no sobre la pandemia, las posibles soluciones y sobre las estrategias que podrían establecerse. Esta diputada es una de las pocas que está haciendo un ejercicio de autocrítica desde que comenzó la legislatura. Y son muy pocas las intervenciones que piden reflexión y plantar los pies en el suelo para hacer política; son pocos los que reclaman desde el escaño amplitud de miras políticas; son pocos los que parecen estar a la altura de las circunstancias.

Posiblemente, el problema tenga su arraigo en la imposibilidad de entender la política como un necesario ejercicio de empatía y de sentido. ¿Por qué los Presupuesto Generales del Estaado hay que rechazarlos una y otra vez si los elabora otro partido? ¿Por qué apoyar iniciativas sensatas y necesarias se toma como una traición al electorado? ¿Por qué hacer política fuera de la trinchera se ve como un signo de debilidad?

Los políticos deberían pensar en los problemas que causan. Estando llamado a solucionar es lamentable empeorar las cosas.