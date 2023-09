Los problemas de la atención sanitaria se clonan

Dada la saturación y la fatiga que ha mostrado, desde hace muchos años, la sanidad pública española, dado que la sostenibilidad del sistema lleva estando en entredicho desde hace décadas, se ha intentado un claro movimiento de privatización de ese sistema y, por otro lado, el capital privado ha desembarcado con fuerza en el nicho de la salud. De unos años a esta parte se ha intentado potenciar la sanidad privada a través de los seguros de salud que las distintas compañías que operan en el sector han ofrecido a los clientes. Ya que la privatización ha sido muy discutida y caballo de batalla político de doma difícil, la opción de las pólizas de seguro se ha ido imponiendo claramente. En un principio parecía que el seguro privado era una solución excelente para el que podía pagar una cuota y así fue durante un periodo de tiempo, pero el sistema privado parece haber arrastrado lo peor de la sanidad pública. Ya son evidentes las carencias de un negocio que acumula listas de espera que cada día son más abultadas, además de las consultas apresuradas que los médicos despachan nerviosos por la falta de tiempo y por los emolumentos bajos en exceso que reciben como pago por sus servicios de las compañías de seguro.

La sanidad privada ha copiado lo malo de la pública y se vuelven a vivir problemas clásicos.

Del mismo modo que no faltan testimonios de los profesionales sanitarios denunciando condiciones que no invitan a desarrollar la actividad profesional con cierto entusiasmo, no faltan los testimonios de pacientes que han preferido acudir de modo absolutamente privado a los centros médicos (esto es sin póliza de seguro contratada y pagando una abultada factura) para ser atendidos mucho más rápido y en mejores condiciones.

La salud y la gestión de recursos sanitarios son algo que puede marcar la diferencia entre una sociedad cómoda y moderna y otra insufrible que convierte una enfermedad en un infierno sin solución adecuada. Tampoco faltan testimonios de los que han vuelto a utilizar la sanidad pública desencantados por completo.

Es necesario un planteamiento serio para que, tanto la sanidad pública como la privada sean herramientas para conseguir el bienestar. El Estado por su parte y las compañías privadas por la suya, deben ser conscientes del problema que se genera con una sanidad que no termina de funcionar como todos quisiéramos; y deben hacer todo lo posible para mejorar en la gestión y no repetir errores ya conocidos o solventarlos lo antes posible.