Los refugiados y la falta de solidaridad

Los refugiados no pueden ser un problema crónico que la sociedad europea no pueda afrontar. Por un lado, no pueden ser un problema porque son personas. Parece que en Europa o en Estados Unidos hemos señalado a todos los que están más allá de nuestras fronteras y les hemos nombrado problemas ciertos o en potencia. Además, si alguna zona del mundo puede enfrentar el flujo de personas desplazadas por razones de guerra, ideológicas o cualquier otra injusta y cruel, es esa que conocemos por Occidente. Cualquier otra cosa, cualquier excusa para quedar al margen, representa una vergüenza.

Siria es un régimen soportado por Rusia. Y es un régimen que no duda en tener en jaque a miles de hombres, mujeres, niños y ancianos, que tratan de escapar de la guerra y de la represión. La provincia siria de Idlib es el último lugar del país en el que los opositores al régimen de Assad siguen peleando. Y los últimos combates en la zona han vuelto a provocar que los civiles se muevan hacia la frontera turca. En esa frontera, Recep Tayyip Erdogan, presidente turco, mantiene retenidos a miles de personas y recibe a cambio unas cantidades más que importantes de Europa. Ahora, Erdogan amenaza con abrir las fronteras si no recibe a cambio ayudas que no parece que puedan hacerse realidad. Está utilizando la situación desgraciada y dolorosa de las personas para negociar. Y eso es tan vergonzoso como pagar para no recibir a la gente que busca un futuro.

No puede consentirse que se utilice a los refugiados como moneda de cambio. Pero, tampoco, que sean un problema que no seamos capaces de solucionar desde la humanidad, desde la solidaridad y el deber que el ser humano tiene de cuidar de otros semejantes.