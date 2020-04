Necesidad de datos claros y precisos sobre la crisis sanitaria

Comienzan a aparecer serias dudas sobre los datos oficiales de muertos a causa de la Covid-19. Por extensión, los datos de contagiados no serían fiables y con ello la confusión causada sería inexcusable.

Por ejemplo, en Madrid se han contabilizado, en la segunda quincena de marzo, más de 3.000 defunciones sin una explicación clara. Los registros civiles de Madrid, durante los primeros 15 días de estado de alarma, firmaron 9.007 licencias de enterramientos y el año pasado, durante todo el mes de marzo, se registraron 4.125 muertes según el INE. La diferencia es extraordinaria y no tiene explicación al margen de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. En Castilla La Mancha parece que ocurre algo similar. Es posible que en todas las Comunidades Autónomas esté ocurriendo lo mismo, Andalucía incluida.

La forma de contabilizar oficialmente los muertos a causa del coronavirus deja fuera a las personas que fallecen sin que tuvieran diagnosticado el positivo en Covid-19. Es decir, si en una residencia de ancianos un mayor fallece con claros síntomas, pero sin estar diagnosticado, no suma en esa terrible lista de bajas.

El atasco de los registros civiles podrían ser otro motivo de retraso en la actualización de los datos, pero si la infección no se ha confirmado mediante un test diagnóstico no se contabiliza y parece ser la razón más probable de estas diferencias.

Los españoles necesitamos saber qué ocurre, qué consecuencias está teniendo esta crisis sanitaria, con rigor y transparencia. No puede reinar la falta de claridad o un uso inexacto o torticero de unos datos que son absolutamente objetivos y que siendo manipulados se convierten en un reflejo mentiroso de la situación. El Gobierno de Pedro Sánchez no ha estado a la altura que una crisis de esta envergadura exige. Eso es evidente. Pero no puede empeorar la situación con informaciones que llegan sesgadas desde el inicio. Al menos, la información es necesario que sea veraz, exacta.