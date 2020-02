No perder perspectiva respecto a la crisis global sanitaria

Conviene tener en cuenta lo que dibuja, de forma terca y constante, la realidad. Si bien es cierto que la crisis del coronavirus es muy preocupante y los Gobiernos deben seguir la hoja de ruta marcada por la Organización Mundial de la Salud, también lo es que la gripe estacional puede estar provocando entre 300.000 y 650.000 muertes al año en todo el mundo dependiendo de las circunstancias que dan en cada momento. Es decir, el número de muertes provocadas por la gripe que sufrimos cada año con una naturalidad casi inexplicable es extraordinariamente superior a las que se han sumado con las crisis últimas.

Esto quiere decir que las prioridades, hoy, no han variado en exceso. Y no hay que alarmar sin razón ni hay que tomar medidas extravagantes que limiten la actividad normal de los sistemas sanitarios que se enfrentan a problemas de dimensiones muy superiores a, por ejemplo, esta alarma global sanitaria que se vive ahora.

China quiere gestionar esta crisis, tan bien como le permitan las circunstancias, para que no se le reproche su labor en todo el mundo tal y como sucedió el año 2009 al producirse la crisis por la famosa gripe A o el año 2003 con la epidemia del Síndrome Agudo Respiratorio Severo. Las medidas que se están tomando en ese país están siendo muy considerables y parece que las autoridades chinas quieren aparentar una trasparencia total. Los datos que hablan de 213 muertos y 10.000 enfermos son los que podemos manejar y no hay más remedio que creerlos. Y esto significa que la tasa de mortalidad supera el 2 por ciento. Las informaciones de las que se disponen señalan a personas con patologías que ya afectan con anterioridad a su sistema inmune como grupo de riesgo más claro.

El coronavirus 2019-nCoV no es ninguna broma y hay que hacer todo lo posible para frenar su expansión puesto que su capacidad de mutación es muy alta. Que traspase las fronteras africanas sería un auténtico desastre puesto que los países de ese continente carecen de medios para controlar un problemas de estas dimensiones. Pero no se puede crear una alarma más allá de lo que corresponde, ni hay que despilfarrar medios sanitarios costosos y muy escasos con la intención de no recibir críticas. Cualquier otra cosa podría generar problemas de todo tipo en los distintos países del mundo y de forma injustificada. Al menos, de momento es así.