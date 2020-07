Otra alfombra levantada en la Junta de Andalucía

Un Programa de Atención a la Infancia en cualquier país moderno es esencial. Los cientos de niños y niñas que, cada año, pasan a depender de las entidades públicas y concertadas, dedicadas a su cuidado merecen una atención especial y exquisita. Sin embargo, el informe de auditoria realizado por la Cámara de Cuentas al Programa de Atención de la Infancia de la Junta de Andalucía correspondiente al año 2017 es, por lo menos, descorazonador.

Es necesario recordar que el año 2017 la presidenta de la Junta de Andalucía era Susana Díaz y la consejería de Igualdad y Asuntos Sociales estaba ocupada por María José Sánchez Rubio.

La ley 26/2015 obliga a que se empleen los recursos necesarios para que los menores tengan acceso a los Programas de Mayoría de Edad puesto que, así, la posibilidad de incorporarse al mercado laboral es mayor. Sin embargo, según el informe de la Cámara de Cuentas, 62 de cada 100 menores que alcanzaron la mayoría de edad, estando a cargo de la Junta en los centros habilitados para ello, no accedía al esos Programas de Mayoría de Edad. No es extraño puesto que solo el 2 por ciento del gasto total se destinó a esos programas.

En los centros públicos de acogida de menores que la Junta de Andalucía tenía abiertos en ese momento, no estaban contratadas las pólizas de seguro obligatorias por lo que cualquier indemnización a terceros a causa de siniestros imputables a la Responsabilidad Civil hubo que pagarlas utilizando recursos financieros propios (106.582,22 euros); además, 7 de los 20 centros no tenían autorización de funcionamiento obligatoria. Los menores extranjeros (MENA) estuvieron más tiempo del debido en los centros de emergencia y en sus traslados se incumplieron las normas de traslado. Y los procedimientos en el control y planificación generales no existían.

El informe arroja datos que resultan inexplicables y absurdos. El gasto medio por menor en un centro público alcanza los 9.813 euros. En los centros concertados esa cantidad se reduce hasta los 2.035 euros. Y el acogimiento familiar suma de gasto medio 424 euros. ¿Por qué no se potencia el acogimiento familiar con fuerza y seriedad?

Está claro que la gestión fue nefasta en todos los aspectos y habrá que estar atentos a lo que está sucediendo ahora en ese mismo ámbito.

España solo puede salir de esta crisis controlando el gasto público hasta el extremo; cuidando de la gestión de los recursos públicos. No puede ser un mal constante que las gestiones se cuenten por errores en algunas áreas de la Administración Pública.