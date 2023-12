Peor que antes y mejor que nunca en el Informe PISA

Ya se conocen los resultados del último Informe PISA, la evaluación más global que existe. Esta es la octava edición y han participado 690.000 estudiantes, de 81 países, y de entre 15 y 16 años. 30.800 de esos estudiantes han sido españoles. Como ya comienza a ser habitual, esos resultados son una decepción más que añadir a la esperanza de recuperar en España la educación como algo que no debe depender de criterios políticos o ideológicos o religiosos.

Los resultados que han obtenido los estudiantes españoles son los peores de toda la historia aunque, sin embargo, se han colocado más cerca que nunca de la media de los países participantes. Los estudiantes de 4 curso de la ESO han bajado 8 puntos en matemáticas respecto a la edición anterior (de 2018 puesto que la siguiente quedó suspendida por la pandemia). De ese modo se quedan en 473 y la razón se encuentra en que es una materia que requiere de la ayuda de un profesor y en que los jóvenes tienen más dificultades para aprender en solitario. Bajan 3 puntos en comprensión lectora, hasta los 474; y suben 2 puntos en ciencias, hasta los 485. Con estos datos tan malos se acercan a la media de la OCDE y la UE porque se ha producido un resultado casi catastrófico a nivel global (17 puntos en matemáticas, 11 en lectura, y 4 en Ciencias en la OCDE; y 20, 14 y 6 puntos respectivamente en la UE).

La pandemia ha afectado al sistema educativo de todo el mundo durante tres cursos y eso se ha hecho notar. En España los resultados han sido menos malos, posiblemente, por la aplicación del protocolo contra contagios, las inversiones realizadas y las campañas de vacunación tan exitosas que se vivieron en nuestro país. No obstante, es muy preocupante asistir a una bajada tan acusada del nivel general año tras año.

Las leyes de enseñanza en España han servido, desde que llegó la democracia, como forma de arma política muy partidista, ha sido imposible un acuerdo entre las partes involucradas (estuvo a punto de conseguirlo el ministro Gabilondo aunque no hubo tiempo para materializar todo lo hablado) y nunca se han elaborado buscando el verdadero interés de los alumnos españoles. Así es imposible que los sistemas educativos funcionen y que el progreso en el área educativa sea una realidad. Este Gobierno y todos los que lleguen deberían tomarse en serio la necesidad de establecer las bases necesarias para que la educación en España sea un instrumento de progreso y no esté condicionado por intereses ajenos. Ni la religión, ni la política, ni nada que no sea la propia enseñanza, deben interferir en la construcción del futuro de las generaciones que llegan.