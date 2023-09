Política de altura contra zafiedad en la política; Núñez Feijóo desenmascara a Sánchez

Alberto Núñez Feijóo no va a ser presidente del Gobierno de España porque le faltarán cuatro votos que le permitan ocupar el puesto que la mayor parte de los votantes en las últimas elecciones creían haberle entregado voto a voto. No será presidente aunque con su discurso de investidura ha dejado claro que podría ser un buen presidente, que tiene un plan que va más allá de él mismo y que tendría en cuenta al conjunto de españoles y no sólo a los que le votaron. Ha defendido el Estado de Derecho y la legalidad, ha defendido España como nación y a los españoles que no se encuentran al margen de la Ley y no odian lo que es y representa la nación. Ha hablado como lo haría un presidente del Gobierno, y ha mostrado absoluto respeto por las instituciones, por el Rey Felipe VI y por sus adversarios políticos. Y es que bien sabe él que no se puede gobernar para unos cuantos, ni pisotear el Estado.

Pedro Sánchez, gracias a los votos de los separatistas, será presidente del Gobierno con casi toda seguridad. Y hoy ha demostrado ser un político de segunda, con rasgos más bien chulescos y zafios; un político que cree que el Estado es él o, lo que es peor aún, de él. Ni siquiera ha dado réplica al discurso de Núñez Feijóo y ha colocado en su puesto a un diputado de a pie (el portavoz del grupo socialista tampoco ha dado la cara), Óscar Puente, el que fue alcalde de Valladolid que ha demostrado estar a una altura política similar a la del presidente en funciones. Brusquedad, arrogancia y falta de decoro. Pedro Sánchez está dando muestras de tics peligrosos para un político que se mueve dentro de un país democrático porque, bien la democracia acaba con él, bien él trata de acabar con la democracia; y cualquiera de las dos opciones representan tensiones indeseables.

Nuñez Feijóo tendrá que esperar. Pedro Sánchez repite. Los españoles tendrán que aguantar hasta mejor ocasión para disfrutar de la política de altos vuelos que nos tiene negada el señor Sánchez.