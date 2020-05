Posible uso incorrecto de los recursos por parte de la banca

El Estado está realizando un esfuerzo considerable para dotar de liquidez a las pymes españolas y para evitar la destrucción de miles de puestos de trabajo. Y ese esfuerzo es en gran medida el esfuerzo de todo un país, de todos los ciudadanos.

El Gobierno va a distribuir la riqueza de una forma distinta a la que estaba prevista. Pero el dinero, en gran parte, sigue llegando de los impuestos, de la riqueza que son capaces de crear los empresarios, autónomos y los empleados que forman el tejido productivo español. No hay que pensar que el dinero sale de una máquina que maneja el Gobierno y que no tiene fin. Los ciudadanos estamos detrás siempre.

Por ello, es escandaloso que parte de la banca española esté aprovechando los avales que el Estado está ofreciendo a causa de la terrible situación provocada por la Covid-19, con el fin de limpiar riesgos asociados a las pymes en Cataluña. Al menos, así lo dice un informe de la asociación empresarial catalana Pimec.

Si es cierto que el balance de determinados bancos se está saneando a través de la concesión de esos avales, si en lugar de generar liquidez se están renovando operaciones, nos podemos encontrar ante una actividad vergonzosa que el Gobierno debería detener y penalizar. No puede una entidad financiera aprovechar el esfuerzo de un país de esta forma tan engañosa y tan traicionera. Y menos después del anterior esfuerzo que realizó el pueblo español al rescatar a la banca en los peores momentos de la anterior crisis económica.

El informe de Pimec habla de un 36,6 por ciento de renovación de operaciones que deberían haber generado liquidez. Y habla de entidades concretas. Santander, CaixaBank, BBVA y Sabadell, son los bancos señalados en el informe.

Es llamativo que la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, declare que las operaciones destinadas a garantizar nuevas operaciones alcancen algo más del 91 por ciento. Demasiadas diferencias en un asunto tan serio.

Por si todo esto fuera poco, es importante saber que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) marca en el contrato que no se puede vincular la concesión de un crédito a la contratación de seguros, tarjetas o cualquier otro producto propio de la entidad financiera intermediaria. Y no son pocas las denuncias de empresas y particulares que han llegado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que, lógicamente, procederá a iniciar diligencias previas de investigación contra las entidades denunciadas. El daño que se produce con estas formas de hacer negocio afecta de forma directa a las empresas y personas implicadas, pero también a las compañías aseguradoras que no pueden prestar sus servicios en igualdad de condiciones. La cadena es enorme y termina, finalmente, afectando a todo el país.

Los bancos se han apresurado para señalar que se han podido producir casos aislados y por falta de información sobre las condiciones de los contratos.

Sea como sea, una situación como la que estamos viviendo actualmente no puede convertirse en un negocio con el que algunos salgan fortalecidos sin aportar nada o casi nada a cambio. La codicia, la falta de lealtad, la falta de empatía, no tienen cabida en nuestro presente.