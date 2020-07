Un intento de golpe de Estado puede salir barato

Los españoles no pueden entender cómo es posible que, tan solo nueve meses después de ser condenados hasta a trece años de prisión, los políticos que encabezaron el intento de golpe de Estado el año 2017, obtengan el tercer grado penitenciario que, si el Tribunal Supremo no lo impide, podría traducirse en que estos sujetos (gracias a una pulsera de control telemático) no tuvieran que, ni siquiera, dormir en prisión. Está claro que un movimiento independentista de esa magnitud no sale del todo caro al que lo intenta. Y estamos hablando de hechos de una gravedad extraordinaria.

La Consejería de Justicia de la Generalitat está en manos de ERC. Las competencias en materia penitenciaria están transferidas a la Generalitat. Y esto provoca una clara desigualdad ante la ley del resto de españoles y un insulto a la democracia española.

Todo indica que el arrepentimiento de estos presos, sencillamente, no existe. Y, por ello, parece que pensar en una repetición del delito no es ninguna barbaridad. Por otra parte, no parece que sea una coincidencia sin importancia que las elecciones autonómicas en Cataluña estén a punto de ser convocadas. Sin duda alguna, tanto si se les concede el tercer grado como si no se benefician de él, el independentismo catalán ya tiene munición electoralista disfrazada con una buena dosis del victimismo al que nos tienen acostumbrados.