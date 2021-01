Vacunas y dimisiones

La campaña de vacunación mundial que se está llevando a cabo es la gran esperanza que le queda al ser humano, el arma que puede doblegar curvas de contagio que, ahora, se elevan en vertical en todo el planeta. Por ello, es imprescindible que nadie haga caso omiso de las normas que impone cada país.

En España, causando vergüenza ajena entre la ciudadanía, irritación y enorme desazón, no han sido pocos los que se han vacunado sin tener presente el orden establecido por el Gobierno. Es posible que existiera cierta lógica si se colocase en los primeros lugares de espera a presidentes de Gobiernos, políticos de enorme importancia como ministros y consejeros o cargos militares esenciales en la cadena de mando del ejército. Un país no debería quedar a expensas de la suerte y ha de tener en cuenta que existen personas, como el Jefe del Estado, que deben ser protegidos. Es posible que eso sea cierto, pero lo es también que no puede quedar en manos de esas mismas personas la decisión de vacunarse o no. La norma dictada por el Gobierno es la que es y es imprescindible atender a lo que dice y cumplir con pulcritud el orden establecido.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general Miguel Ángel Villarroya, se vacunó junto a otros altos mandos del ejército (también es cierto que otros decidieron no hacerlo) sin tener en cuenta lo que aparece blanco sobre negro en los protocolos. Y eso, sencillamente, no puede ser puesto que moralmente es reprobable e intolerable.

El Gobierno ha marcado la pauta y no se ha discutido el orden establecido. Si hubiera sido otro que incluyese al presidente del Gobierno, al Jefe del Estado o al Jemad, tampoco se hubiera discutido. Pero es el que es y debe ser rigurosamente respetado.