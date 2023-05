El cantante sevillano D´Pineda ofrece un concierto solidario

Son muchas las familias que cada año se desplazan a Sevilla para que sus hijos enfermos puedan recibir sus tratamientos médicos en el Hospital Infantil Virgen del Rocío, y esa hospitalización genera un problema añadido a la ya angustiosa situación por la que atraviesan: No tener dónde alojarse cerca del hospital para estar al lado de sus hijos. El coste de alojarse en hoteles o alquilar casa o habitaciones, no puede ser asumido por gran parte de ellos, y eso es lo que la Fundación El Gancho Infantil quiere solucionar con la construcción un hogar destinado a acoger esas familias de la mano con la Fundación Infantil Ronald McDonald: «Tu casa azul». Financiar el coste de ese inmueble no es una cosa menor, y esa es precisamente la razón que ha llevado a D´Pineda a organizar un concierto solidario con el objetivo de recaudar fondos para este proyecto y poner así su granito de arena.

D´Pineda es el nombre artístico de David García Pineda, un joven sevillano que sabe bien lo que es sufrir en primera persona la pérdida de un ser querido a cuenta de una enfermedad, pero esa es otra historia. Este concierto se llama «Vida» por una razón, por eso, tal y como él mismo afirma «si la música es la mejor terapia contra mis miedos, ahora quiero que sea mi principal aliada por esta causa». No está solo. Le acompañan sus músicos, Carlos Pérez ``Karlete´´, y Ramon Arias, componentes de la mítica banda sevillana Parachokes que después de 25 años vuelven a subirse un escenario junto a los músicos que los acompañaban, J. Reyes y Paco Boullosa para tocar junto a D’Pineda. Después de dos años girando, haciendo música y con temas propios, D’Pineda nos trae su nuevo trabajo, ''VIDA'' un espectáculo que quiere recordarnos la importancia de aprender a vivir. A la banda sevillana le acompañará sobre el escenario una orquesta sinfónica integrada por más de 20 músicos y un coro infantil de 50 niños. Vida es un más que un concierto benéfico, es un espectáculo.

El concierto que se celebrará el próximo 19 de mayo en el Auditorio Riberas del Ribera a las 21:30 de la noche, está recibiendo el apoyo incondicional de multitud de caras conocidas de la sociedad andaluza y española. Es el caso del actor Paco Tous que no ha dudado en prestar su ayuda desde el primer momento. A él se han sumado otras personalidades como el también actor Sergio Pazos, el cantante Pitingo, el ex-pívot del Real Madrid Fernando Romay, o el torero Manuel Díaz Benitez «El Cordobés» entre otros muchos.

También han sumado su apoyo multitud instituciones y empresas tales como el propio Ayuntamiento de Alcala de Guadaíra, el grupo de automoción Concesur, la cervecera Cruzcampo, la marca de ropa Spagnolo, la empresa de energía Socialenergy o Royal Piano que cederá gratuitamente uno de sus pianos para ser usado durante el concierto. A estas hay que sumar la colaboración de otras empresas como la distribuidora de productos gourmet Ostreasur, la empresa de Alquiler de instrumentos Backline rent, la diseñadora gráfica Branding Box y la empresa Señor Grudejol Comunicación.

Los beneficios de este concierto irán destinados íntegramente a la Fundación El Gancho y la Fundación Infantil Ronald McDonald, promotores de «Tu casa Azul». La organización ha habilitado además una «Fila Cero» para todos aquellas personas que deseen colaborar desinteresadamente por esta noble causa.



Las entradas y la fila cero del concierto están disponibles en los siguientes enlaces:

Entradas: https://www.giglon.com/todos?idEvent=concierto-benefico-d-pineda---tu-casa-azul