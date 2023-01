El sector de la comunicación política se da cita en Málaga con María José Canel

La catedrática de Comunicación Política y Sector Público de la Universidad Complutense de Madrid, María José Canel, ofreció ayer una charla-coloquio en la que aseguró la decisiva influencia que tendrá la estrategia de campaña en los próximos comicios, caracterizados por un voto muy fragmentado e indeciso. “Con la aparición y desaparición de fuerzas políticas, mucha gente no ha decidido aún el voto por eso va a ser una campaña donde los spots publicitarios, los debates y la estrategia que elija cada partido va a tener mucha influencia en el resultado final. ¿Apelamos a la emoción o a la razón?, a las dos”, apuntó.

Durante el acto, organizado por la Asociación de la Prensa de Málaga (APM), la Asociación de Comunicación Política (ACOP) y la Asociación de directores de Comunicación (Dircom), la experta en Comunicación Política habló con los asistentes de las novedades que presentará esta campaña electoral y el papel de los medios de comunicación. “Los últimos sondeos de opinión dicen que los ciudadanos ven los medios como periodismo activista y tienen poca confianza en ellos . En esta campaña tienen la oportunidad de hacer lo propio de los medios, que es informar a los ciudadanos de las opciones políticas en juego y no entrar al trapo de esa campaña polarizada que tantas veces hace que los ciudadanos tengan desafecto por la política”.

Canel es catedrática de Comunicación Política y Sector Público (UCM). Es investigadora líder en comunicación política, la 2ª autora más citada en España, y una de las 12 mujeres más influyentes en Comunicación Política (Washington, 2016). Fue Co-Chair de la sección Political Marketing and Communication de la European Group for Public Administration (EGPA) y presidenta fundadora de ACOP. Asesora y directora general del gabinete de la ministra de Educación, Cultura y Deporte. Cuenta con un centenar de publicaciones en España, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Polonia, Brasil, México, Colombia, y Argentina (ha publicado en portugués, italiano, inglés, polaco, catalán y español). Ha trabajado en varias campañas electorales y en la coordinación de la comunicación de gobierno y presidencia así como en la comunicación de la política migratoria, educativa, cultural, de igualdad y medioambiental de administraciones públicas nacionales, autonómicas y locales.

Tiene gran experiencia en formación y training de comunicadores de gobiernos y administraciones públicas. Es miembro del Consejo Directivo del Leiden Certified Public Manager Program desde su primera edición, fue la co-directora del programa de comunicación para funcionarios en el INAP (Instituto Nacional de Administraciones Públicas) (desde 2008) y en 2015 lanzó y coordina el primer Máster Universitario Oficial de Comunicación en la Administración Pública (INAP-UIMP); ha participado en programas de formación de comunicadores a funcionarios en distintas administraciones locales, regionales y nacionales. Ha impartido clases además en distintas universidades: Universidad París XII (programa Government Communication), Georgetown University (máster de Leadership and Communication), The George Washington University (Maestría en Gerencia Política y Gobernanza Estratégica) y Universidad de Navarra (Máster en Comunicación Política y Corporativa y Máster en Reputación Corporativa). En 2008 lanzó y coordina desde entonces el Máster Universitario en Comunicación de las Organizaciones (Universidad Complutense de Madrid). Visiting Scholar de la London School of Economics (1992), Jyväskylä University (2014, 2015) y George Washington University (2016-2017).