Emojis para adultos

Según destaca la investigadora de la UPV, estos datos contradicen resultados de estudios previos realizados por otros autores, en los que se indicaba que los jóvenes usan más elementos gráficos en sus comunicaciones debido al “carácter innovador” de sus interacciones. Sin embargo, ahora parece que lo innovador es no usarlos.

Para los jóvenes, subraya la autora del estudio, “las caritas amarillas no son nada nuevo, cuando empezaron a usar sus móviles ya estaban allí, los usan sus padres y la gente mayor, pero no son lo suyo. Para ellos, los emojis son elementos que subrayan la afectividad hacia las personas de su entorno, pero no son necesarios cuando se comunican con estas personas”.

“Esa afectividad se muestra, por ejemplo, en el nombre que se elige para incluir a ese amigo en el dispositivo, que se acompaña de un dibujo amable según las aficiones de esa persona o, simplemente, como elemento decorativo elegido al azar –por ejemplo, Luisa ??❤ o Martina ???? “, explica la investigadora.

Aun así, también existen diferencias entre los propios jóvenes, ya que, según Pérez, los chicos son más innovadores en, por ejemplo, la creación de ‘stickers’ porque quieren “alardear de sus habilidades en la tecnología”. En cambio, las chicas utilizan mensajes más largos y coloridos que los chicos, que van “al grano”.

De hecho, los chicos han llegado a afirmar que solo utilizan emoticonos “para hablar con las chicas” o “porque mi novia me lo pide”.