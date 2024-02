¿Qué hacen cinco madres con carritos y tres menores ante un ‘stand’ vacío? Esperar a que les escaneen el iris para conseguir criptomonedas

Worldcoin ha sido acusada de no obtener un consentimiento válido para registrar el iris de los usuarios y de no informarles adecuadamente de las implicaciones que eso puede tener para su privacidad, según informa El Periódico, del mismo grupo editorial que este diario, Prensa Ibérica.

El lunes, el presidente de Startup Valencia, Juan Luis Hortelano, alertaba en la red social X, antes conocida como Twitter, de que «hoy mi hijo pretendía escanearse el iris a cambio de una shitcoin con sede en Islas Caimán. Y que lo hiciese yo con su referido... Tiene pinta de esquema ponzi. Y la APD que se lo está pensando. Pocas cosas pasan». Su hijo tiene 20 años y sus amigos ya se han escaneado el iris. «Tienen ese sistema de referidos que hace que inviten a otros. Les dan 10 o 20 euros en sus monedas a cambio de cada persona a la que invita », indica para este periódico Juan Luis Hortelano. «Que alguien tenga tanta información de toda la población me preocupa. ChatGPT es una herramienta que cada día se usa más. Es cierto que nos ayuda mucho, pero nosotros también ayudamos con nuestras aportaciones a que mejore y nos conozca más. Si a eso sumamos los datos biométricos de cada individuo, la pérdida de libertad es una realidad», zanja Presen Franco, que recuerda que»otras empresas también van por el mismo camino», como Apple con su Face ID. Sólo por la comodidad de no tener que poner la contraseña, «le damos permiso para que registre nuestra cara» o las personas que poseen un dispositivo Alexa aceptan que esté «escuchando todas nuestras conversaciones, a cambio de que nos encienda la luz o nos ponga música».

«A mí lo que me preocupa es que están entregando un dato que les va a identificar unívocamente a una fundación que está en Estados Unidos, que dirige Altman y que no sabes para qué va a utilizar estos datos», dice este abogado, que no recomendaría a sus hijos «por unos euros que les den» que permitan que una empresa obtenga de ellos un dato tan personal. «Yo vivo en San Sebastián y aquí no lo han hecho, pero en Bilbao, sí, y la Agencia Vasca de Protección de datos ya se ha pronunciado en contra de ceder este dato».



Su recomendación es clara: «No entregar, por mucho que haya por ahí algún menor diciendo: ‘Pero si estoy dando todos los días mis datos a las empresas’. Este es un dato que te va a identificar y no sabemos con qué finalidad ni qué quieren hacer con ese dato, sabiendo cómo funcionan los datos hoy en día y los riesgos que conlleva su cesión». «Con los datos biométricos, tal como está todo después de que la AEDP haya sancionado incluso a gimnasios por pedir la huella dactilar, es un gran riesgo darlos», sentencia.