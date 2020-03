Agenda del día 6 de marzo de 2020

■ 09.30 horas: El consejero delegado de Mapfre Iberia, José Manuel Inchausti, presenta las claves de la evolución de la compañía en España y alguno de los proyectos que tiene en marcha. Salón de consejos de Mapfre RE.

■ 09.30 horas: El exministro de Economía Román Escolano y el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano intervienen en la 46 jornada anual sobre perspectivas económicas y financieras 2020 del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF-FEF). Auditorio Uría Menéndez.

■ 09.45 horas: IE University e ICEX España presentan la VII edición del Informe Fondos soberanos. El informe será presentado por el director del Sovereign Wealth Research de IE Center for the Governance of Change, Javier Capapé, y participarán la consejera delegada de ICEX, María Peña, y la decana de IE School of Global and Public Affairs, Susana Malcorra.