115 alumnos de Las Cabezas en busca de un colegio

El mal estado del colegio público Juan Marín de Vargas no es ninguna novedad, especialmente del edificio bautizado con el nombre de un antiguo maestro, Carlos Gutiérrez, que lleva décadas en un estado lamentable, según han ratificado a este periódico maestros que han sufrido este deterioro paulatino, con instalaciones del siglo pasado y goteras por doquier. “Yo he llegado a estar escribiendo en la pizarra y mojarme en días de lluvia”, asegura un docente que pasó por las aulas de la más antigua de las escuelas de Las Cabezas hace solo unos años. La novedad –o la gota que ha colmado el vaso- han sido los daños de una viga fundamental, tan evidentes, que han sembrado el temor en la comunidad educativa. El pasado viernes, el alumnado de 5º y 6º de Primaria no pudo acceder a sus aulas después de una inspección por parte del Ayuntamiento cabeceño que había sido solicitada, ya en el colmo de la desesperación, por la propia directiva del colegio. En primera instancia, ni al técnico municipal, José Antonio Cerrada, ni a los maestros les hizo falta más informes que lo que veían. De modo que un total de 115 alumnos fueron inmediatamente desalojados “para preservar su seguridad”, dicen en el Consistorio.

En lo que va de semana, los chicos han sido reubicados en “aulas que se encontraban desprovistas de mobiliario porque estaban preparadas para otro tipo de actividades”, han dicho hoy fuentes municipales, después de una reunión de urgencia con todos los padres afectados que tuvo lugar ayer tarde en el teatro municipal. La realidad es que en estas aulas ni hay espacio suficiente ni hay pizarras y ni siquiera mobiliario para todos, según ha reconocido la directora del centro, Belén Cañones, que ayer acompañó al alcalde de Las Cabezas, José Solano (IU), y a la delegada municipal de Educación, Noemí Marchena, en el encuentro con los padres.

El colegio continúa trabajando para dar una solución de urgencia a los padres y dotar a los chicos de garantías para continuar su formación, pero la dirección tiene escaso margen de maniobra. Si el proceso se alarga en el tiempo, lo que no descartan en el Ayuntamiento, se estudian tres opciones, y ninguna es plato de buen gusto para las familias: o que continúen en esas clases improvisadas o que la Junta instale caracolas o llevar a los 115 alumnos a otros centros educativos de la localidad.