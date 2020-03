200 trajes de flamenca para 100 años de feria

La Feria de farolillos de Los Palacios y Villafranca cumple un siglo de historia y, entre otros actos extraordinarios para conmemorar la efeméride redonda a lo largo de este año, su Ayuntamiento se ha aliado con la empresa Go! Eventos y Comunicación para organizar, en un lugar tan emblemático como La Atalayuela, un particular desfile de We Love Flamenco, la gran pasarela sevillana, pero con aroma de aquí. De hecho, como este pueblo es el resultado de la unión de Villafranca de la Marisma con Los Palacios en 1836, la pasarela -cuyo cartel se presentó ayer y que tendrá lugar los días 20 y 21 de marzo- lleva por título: La Unión Flamenca.

En las dos jornadas previstas, participarán 18 firmas, que se distribuirán en un total de seis desfiles que terminarán mostrando algo más de 200 trajes de flamenca. En la cita presentarán sus colecciones tanto diseñadores locales como de toda la provincia. Comenzará el viernes 20 de marzo con dos desfiles: a las 19.00 horas, en el desfile inaugural, estarán la palaciega Alba Calerón, Mónica Méndez y El Ajolí; y a las 20.30, desfilarán Ana Ferreiro, Daniel Robles y Consolación Ayala. Al día siguiente, sábado 21 de marzo, habrá 4 desfiles. A las 17.00 horas estarán las firmas del palaciego Jesús Morilla, Lola Garrido y Mercedes Dobenal; a las 18.30, Baholé de Ana Rocío Torres, Carmen Acedo y Foronda; a las 20.00 desfilarán Lucía Herrero, Rocío Olmedo y Pepa Garrido. Y para clausurar, a las 21.30, lo harán José Manuel Valencia, Santana Diseños y la también palaciega Laura de los Santos. Las entradas están ya a la venta al precio de 5 euros por desfile tanto en la web giglon.es como en el Círculo Joven de la localidad.