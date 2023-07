A correr los sanfermines sin salir de la provincia de Sevilla

La mítica fiesta universalizada por Hemingway tiene su réplica en Sevilla, sin tener que salir de la provincia. Cada 7 de julio Guillena se transforma un poco en Pamplona para acoger sus propios sanfermines. Una ya señera tradición de la localidad que se incluye en un verano pleno de propuestas de distinto cariz y contenido para dinamizar a la población en los meses de más calor.

Con ello, no hará falta viajar hasta la capital de Navarra para sentir lo que sienten los pamplonicas corriendo delante de los astados en los encierros. La plaza de toros – la que posiblemente sea la más antigua de Sevilla, construida aprovechando el patio de armas del castillo musulmán – será el origen y no el fin de la carrera con los toros. Los mozos aquí pedirán a su Patrona, la Virgen de la Granada, y no a San Fermín, que les guíe con su bendición en el encierro.