A la defensa de la única plaza azul en la Vega

Alcalde hasta 2019, López no consiguió conservar el bastón de mando tras las últimas elecciones municipales. Así, tras 4 años en la oposición, no encabezará de nuevo la lista de su partido, cuyo número 1 ocupa de cara al 28 de mayo Luis Isaac Cubiles Guerra. Dejando atrás cualquier vínculo con ese pasado, Cubiles encabeza una lista de 13 titulares más un suplente en la que no se repite ni un solo nombre con respecto a la candidatura de la anterior convocatoria.

Los socialistas burguilleros, que aseguran haber reiterado la petición de debate con el candidato del PP, restan méritos al todavía alcalde destacando que “la inmensa mayoría de las obras y mejoras que han favorecido a Burguillos estos cuatro años han sido gracias a fondos de la Diputación de Sevilla, gobernada por los socialistas”, según publicaron en sus redes sociales al inicio de la campaña. Señalaban en el escrito que “no es ningún mérito gestionar bien los recursos que son de toda la ciudadanía, pero sí de recibo reconocer de dónde parte el dinero que mejora la vida y los servicios diarios que se les ofrecen”, aludiendo a una supuesta ocultación de información por parte del todavía alcalde sobre la procedencia de los fondos invertidos.