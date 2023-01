Abiertas todas las hipótesis tras el hallazgo de un cadáver en Umbrete

El vecino de 66 años cuyo cadáver ha sido descubierto en su vivienda de Umbrete (Sevilla) con signos de violencia era miembro de "una familia de toda la vida" de dicho municipio y era una persona a la que "no se le conocía ninguna problemática" que indujese a pensar en un final así, según ha dicho a Europa Press Joaquín Fernández Garro, alcalde de la localidad, precisando que los hechos han trascendido al ver un vecino que la puerta de la casa estaba "entreabierta" y en su interior se atisbaba un cuerpo en el suelo.

Según el alcalde, este varón vivía en su hogar junto a su hermana y un hijo o hija de ella, quien no obstante "trabaja como interna" en la vivienda de otra familia. Este hombre de 66 años, según ha dicho, trabajó durante muchos años "en un polvero muy conocido" de Umbrete pero actualmente ya no prestaba servicios en dicho establecimiento, por causas que no ha podido precisar.

Era, en cualquier caso, un vecino residente en Umbrete desde su nacimiento, miembro de una familia "de toda la vida" de esta localidad aljarafeña, según el alcalde.

El primer edil ha relatado que los agentes de la Policía Local fueron los primeros en acudir a la vivienda de los hechos, tras el "aviso" de un vecino que se había percatado de que la puerta estaba "entreabierta" y dentro podía verse un cuerpo en el suelo.

El cadáver presentaba heridas y "contusiones" en la cara y el cuello, según la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, exponiendo el alcalde que los investigadores de dicho cuerpo aún proseguían la mañana de este viernes en la vivienda del fallecido, continuando los agentes con sus pesquisas.