Agresión a una doctora en Camas tras «rechazar» el tratamiento prescrito

El Sindicato Médico de Sevilla ha lamentado este viernes una nueva agresión a un facultativo, en esta ocasión, a una doctora de un centro de salud de Camas, a la que una paciente profirió "insultos y amenazas de muerte".

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de agosto, en torno a la medianoche, cuando una paciente, tras ser atendida por una facultativa de guardia y solicitarle una medicación concreta, "rechazó" el tratamiento prescrito, según el relato del sindicato en una nota de prensa.

La supuesta agresora, que acudió al centro de salud acompañada de su pareja, profirió "insultos y amenazas de muerte" a la doctora, quien pidió ayuda al personal sanitario y logró "aislarse en una habitación y contactar con la Policía Nacional, que se la llevó detenida".

El sindicato médico ha criticado el hecho que, "desgraciadamente, las agresiones en los centros de salud y hospitales andaluces sigan sucediendo y no pase una semana sin que tengamos una noticia" sobre episodios de esta naturaleza "mientras el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Consejería de Salud permanecen impasibles". Al respecto, desde la Consejería muestran la "condena enérgica" ante cualquier conducta violenta.

En opinión del citado sindicato, con cada agresión que sufre un profesional sanitario de centro públicos "la sanidad se deteriora, la confianza de los ciudadanos se resquebraja y aquellos pierden interés por unsistema que no les garantiza seguridad en su trabajo". "No lloren si no hay médicos que quieran trabajar con ustedes; pregúntense el porqué", añade el comunicado.