Alfonso Guerra repasa la historia reciente de España en Villamanrique

Villamanrique de la Condesa ha acogido este jueves 16 de febrero una interesante conferencia de Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno de España entre 1982 y 1991, vicecesecretario general del PSOE entre 1979 y 1997 y diputado en el Congreso entre 1977 y 2015 y una de las voces más autorizadas y relevantes de la historia política contemporánea en nuestro país. Guerra ha departido durante hora y media con más de un centenar de vecinos que han acudido a esta cita organizada por el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, y en la que se agotaron las plazas disponibles.

El que fuera uno de los grandes protagonistas de la Transición Española ha sido presentado por Susana Garrido Gandullo, alcaldesa, que ha agradecido su presencia leyendo un fragmento de Albert Camus utilizado por el ex vicepresidente del Gobierno para felicitar la Navidad. Guerra ha centrado su intervención en ese proceso histórico que sentó las bases de la actual democracia y relanzó al país después de una cruenta dictadura. “Uno no puede elegir el tiempo que le toca vivir, pero sí las respuestas que va a dar a ese tiempo”, ha pronunciado en una de sus primeras frases ante un expectante público, asociando la cita a la situación que se vivió en España entre finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, destacando que fue una generación “que cumplió su deber haciendo lo que no habían hecho las generaciones anteriores”.