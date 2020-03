«Ante la incertidumbre económica, hay que mantener la calma»

La crisis sanitaria del coronavirus ha traído consigo una inestabilidad económica que puede hacer mucho daño, pero que hay que afrontar con la suficiente tranquilidad como para que no pase factura más de la cuenta.

Es una de las principales conclusiones que saca el economista sevillano Carlos Bellver de todo lo que está pasando: “Estamos viviendo momentos de mucha tensión e incertidumbre en nuestra sociedad debido a la crisis del coronavirus, y, por supuesto, esto no es ajeno a los mercados financieros”, recuerda, pero enfatiza que “lo primero que hay que decir es que estas situaciones de alta volatilidad no favorecen al inversor minorista, ya que se producen fuertes movimientos en los mercados que no todos los bolsillos pueden aguantar. Por eso, ante estas situaciones de pánico, para el pequeño inversor lo mejor es mantenerse fuera de los mercados de renta variable, ya que, aunque puedan verse grandes oportunidades de negocio, los fuertes movimientos que se producen diariamente pueden acabar con nuestra idea de éxito en un momento”.