Antoñito, una persona monumental

La localidad sevillana de Constantina cuenta desde este lunes con una estatua dedicada a “los que tenemos distintas capacidades”, como define a ese monumento su protagonista, Antonio Manuel González Gallardo, al que en su pueblo todos conocen como “Antoñito”, y que es todo un ejemplo de que nacer con síndrome de Down no supone una discapacidad, sino distintas oportunidades para ir por la vida.

Por eso, no es de extrañar que cientos de vecinos de este municipio de la Sierra Morena sevillana de algo más de 5.000 habitantes se hayan reunido en una céntrica plaza para descubrir juntos una obra escultórica que no es solo un monumento, sino que supone el primero en Europa dedicada una persona con down.

No es un monumento dedicado a una persona, sino a todo un colectivo, por lo que su base se puede leer: “Por todos, por ellos, respeto, aceptación, inclusión, normalidad”, una estatua que “me dedican mis vecinos, que me quieren mucho, y yo también a ellos”, como explica a Efe muy emocionado este hombre, que, a sus 48 años, tiene entre sus pasiones ayudar en todo lo que puede en su pueblo y lucir algo verdiblanco siempre que tiene ocasión.

Eso sí, en su discurso, “para que nadie se enfade”, ha dejado claro que tiene muchos amigos sevillistas, pero los colores de sus amores han quedado reflejados, por ejemplo, en la camiseta con su nombre y el número 17 que le ha regalado el presidente de la Fundación Real Betis, Rafael Gordillo, una elástica que, además, lleva la firma de todos los jugadores de la primera plantilla bética.

Los toreros Dávila Miura y Juan Antonio Ruiz, Espartaco, también han estado presentes en la inauguración de una estatua que “está dedicada a todos los niños y hombres con síndrome de Down”, con el fin de que, cuando la gente la vea, piense que “no somos distintos, somos iguales, y que tenemos capacidades distintas”, explicaba el homenajeado ante sus vecinos.

Para el alcalde, Rubén Rivera, el monumento representa “la inclusión, la diversidad, las capacidades diferentes y el respeto”, sin obviar que “es un orgullo para nuestra ciudad ser pioneros y un referente a nivel europeo”, además de que “Antonio Manuel González Gallardo representa como nadie los valores antes mencionados”.

El edil cree que este 13 de febrero “pasará a los anales de Constantina por ser referente en inclusión y solidaridad”, mientras que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguraba en su discurso que «nunca había vivido un acto con el simbolismo y el calor de este”.

“Imaginad que siente una niña o un niño con síndrome de Down cuando se ven representados por este monumento. Ellos ven un mundo de posibilidades”, ha dicho el presidente andaluz, que ha dado las gracias a Antoñito por su ejemplo, ya que “gracias a personas como tú, está sociedad ha avanzado mucho”.

La inauguración cierra el ciclo de un proyecto que se quería terminar en marzo de 2020, pero que se ha tenido que retrasar por la pandemia y por el fallecimiento del ideólogo del homenaje, José Luis Ortiz, de modo que, a su muerte, el proyecto lo rescató su viuda, Estrella Ortega, y se ha podido terminar una estatua en bronce de 1´65 metros de altura y 300 kilos de peso, obra del escultor Daniel Jurado, que se ha colocado en la Plaza de la Diputación del municipio sevillano

Para sacar adelante el monumento se ha contado con la ayuda de personas a título particular y diversas entidades, hasta sufragar la cantidad total de 42.754,14 euros, y se ha podido terminar para honrar al que, sin duda, es el vecino más ilustre de este rincón del norte de la provincia de Sevilla.