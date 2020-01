Carmona llega a FITUR con una oferta desde la cultura al deporte

Como detalla Juan Ávila, “con este nuevo producto turístico queremos mostrar una Carmona que el turista pueda disfrutar con los cinco sentidos, a través de su luz, sus colores y olores y su gastronomía”, para añadir que se trata de "una experiencia singular que se suma al inmenso patrimonio de Carmona que se ha enriquecido durante 7.000 años de historia y que nos ha convertido en uno de los conjuntos patrimoniales más importantes de Andalucía”.

Pero Carmona ha tenido mucho más protagonismo, ya que Carmona Film Office, que forma parte de la Red de Ciudades de Cine de Andalucía Film Commission, ha presentado en Fitur Screen la nueva guía ‘Carmona es de cine’ con toda la información sobre rodajes en la localidad.

El deporte no se ha quedado atrás, ya que se ha presentado la II Ruta Vía de la Plata en BTT. Nonstop/ Eurovelo (Gijón – Carmona). Es la segunda edición de la prueba deportiva en bicicleta de montaña “Ruta Vía de la Plata – Non Stop / Eurovelo”, auspiciada por la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata.Es en el marco del proyecto europeo Atlantic on Bike. Se celebrará del 3 al 7 de junio.