Castilblanco vivirá este jueves la tarde más húmeda del verano

Este jueves será el día más húmedo del verano en la provincia . Y no por las lluvias, que ni están ni se las espera, sino por una fiesta . Un clásico veraniego que vuelve tras la pandemia. Se trata de la Fiesta del Agua de Castilblanco de los Arroyos , el inicio acuático de las fiestas patronales, que volverá a reunir a centenares de personas en una guerra sin cuartel y sin más munición que el agua .

Con una hora de duración , la Fiesta del Agua dará comienzo a las 17.30 horas . No se requiere entrada, ni hay limitación de acceso y cualquier persona puede participar de la refrescante celebración. El código de vestimenta recomienda bañadores y ropa fresca apropiada para ser mojada. Los veteranos en estas lides sabrán que es importante acudir pertrechados con cubos , cubetas o cualquier recipiente que permita recoger agua para mojar a los demás. Y, por supuesto y obligatorio, ganas de divertirse y de acabar chorreando .

El emplazamiento es la plaza Amarilla , espacio público al pie de la carretera que vertebra al pueblo, y en cuyo subsuelo se ubica un pozo de agua no potable del que se surte la fiesta. La única norma es que solo se pueden tirar cubos de agua dentro del perímetro de la plaza. Para ello, una gran tubería , que será el meridiano que marcará la esperada hora de esa tarde, proveerá de agua a los vecinos y visitantes que no teman salir empapados de la refriega , acompañada de surtidores que brotan desde el suelo y contribuirán a mojar aún más al personal.

Entre las 17.30 y las 18.30, en torno a 50.000 litros de agua no potable brotarán sin descanso. Los oriundos y los más veteranos en la fiesta darán muestra de la técnica depurada a lo largo de muchos años de fiesta para acribillar a cubazos a quién más seco esté. Porque en esta Fiesta del Agua no hay piedad. Quien pisa la plaza Amarilla acaba mojado. Aunque, a decir verdad, de eso se trata. De divertirse mojando y mojándose, acabar empapado y librarse al menos durante una hora del calor, que no por estar Castilblanco ya en la sierra aprieta menos.

Pasada la hora establecida, la tubería y los surtidores dejarán de manar. Pero no por eso finalizará la Fiesta del Agua. A partir de las 18.30 horas la celebración se trasladará a la calle Magdalena, cercana a la plaza Amarilla, donde estarán instaladas atracciones acuáticas, entre ellas un tobogán de 12 metros de altura, e hinchables para los más pequeños, para alargar la tarde más refrescante de Castilblanco.