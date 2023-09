Charlas en el anonimato

Esta es la iniciativa de Pepe Gelo, un vecino de Albaida del Aljarafe que comenzó en el año 2021 entrevistando a sus vecinos con el objetivo de dar a conocer sus vivencias e historias personales con el fin de poder ayudar a otras personas que se pudieran sentir identificadas con las reflexiones que en él se analizan.

La idea le surge a Pepe Gelo por la facilidad con la que siempre ha tenido para sociabilizar con las personas, indistintamente de su género, edad, o nivel social, etc. “Siempre me he dicho que soy rico, tremendamente rico por la facilidad que tengo de contactar con personas y por todo lo que me han aportado todas aquellas personas, tanto positivo como negativo, con las que me ido encontrando en el camino de mi vida, y eso, en esencia, fue uno de los motivos que un día me hicieron empezar con este proyecto”, comenta Pepe recordando algunas vivencias.

En un principio, comenzó con las entrevistas a amigos y vecinos cercanos. “Yo tenía un canal de YouTube que lo abrí para grabar a mi hermana y mi sobrina cantando en las festividades del pueblo, y lo usaba poco, pero meses después hablando con un amigo, le comenté: compadre, tengo esta idea y me gustaría aprovechar para sacar adelante el proyecto, ¿te gustaría ser el primero?”, rememora Pepe entre risas, comentando que así, sin más y antes de la boda de unos amigos grabó a su compadre con lo primero que tenía a mano y de manera totalmente casera, sin edición del video y sin ningún tipo de herramienta que le facilitara la grabación.