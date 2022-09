Cita con la cultura japonesa en Alcalá de Guadaíra

El 15 y 16 de octubre tendrá lugar en Alcalá de Guadaíra el V Encuentro de Manga y de Videojuegos en la Japan Tour 2022, con actividades creativas, juegos de mesa y un escenario donde se realizarán concursos, cosplay y bailes, entre otros.

Todo ello se desarrollará en la caseta municipal de Alcalá de 11.00h a 20.00h durante las jornadas de sábado y domingo, y la entrada será gratuita.

Japan Tour pone a disposición del usuario una zona con los juegos favoritos de todo gamer, torneos, desafíos y free play. Un espacio dedicado a los amantes de los juegos.

Aquí podrás disfrutar de una completa área de juego libre con títulos multijugador como Super Smash Bros para Switch, o clásicos incombustibles como FIFA 23 y Tekken 7. Tampoco faltarán los juegos mangas como Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Dragon Ball FighterZ, Kimetsu no Yaiba - Guardianes de la Noche y My Hero One's Justice, el juego basado en la exitosa My Hero Academia.