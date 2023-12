Condenado tras conducir borracho, a contramano, sin carné y atacar a un agente

En ese marco, según la sentencia inicial condenatoria, "el acusado entró en el bar y debido a la fuerte embriaguez que padecía, empezó a molestar a los clientes", hasta el punto de que el responsable del negocio telefoneó a la Policía Local, que desplazó a dos de sus dotaciones.

Pero "los agentes no conseguían que el acusado razonara y dejara e hacer aspavientos, se identificara o dejara de molestar a la concurrencia, desatendiendo sistemáticamente toda indicación", contexto en el que "en un determinado momento, el acusado, influido por la significativa aunque no total pérdida de autocontrol y de capacidad de evaluar la situación inducida por su dipsomanía, le lanzó un puñetazo a la zona alta del pecho a uno de los agentes", quien no obstante "pudo parar con una mano" el golpe.

"Los agentes procedieron así a reducir al acusado, que se opuso a esta actuación de manera agresiva lanzando golpes a los agentes hasta ser engrilletado", concluye el relato de hechos probados.