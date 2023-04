«Creo que mi hospitalización nos ha trastocado a todos»

El alcalde de Los Palacios y Villafranca lleva veinte días en su casa después de haber recibido el alta por una neumonía bilateral gravísima que lo había mantenido hospitalizado tres semanas y en la UCI del hospital Nuestra Señora de Valme durante ocho días. Mientras se celebraba la Semana Santa, Juan Manuel Valle vivió su propia pasión, y a punto ha estado de no contar su propia resurrección. Pero ya se encuentra tan restablecido que ha recibido a El Correo de Andalucía en su casa para demostrar hasta qué punto está dispuesto a presentarse a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo para revalidar la mayoría absoluta que consiguió en 2015, después de una legislatura en minoría que comenzó hace ahora 12 años. Adelgazó 12 kilos y ha recuperado tres, y tiene un aspecto de lo más saludable. Sabe que el escenario electoral no es sencillo, y ha contestado a todas nuestras preguntas.

-En vez de venir de la precampaña, viene usted del otro lado, o por lo menos de haber tenido un pie en el otro lado...

-La verdad es que, desde el otro lado, ve uno la vida misma. Te crees a veces que te vas a comer el mundo y la vida misma te da un golpe para situarte de verdad ante la realidad. Eso te hace reflexionar mucho. Porque la vida es efímera...

-Imagino que una experiencia como la que usted ha sufrido trastoca incluso las convicciones más profundas. Usted no era religioso...

-Yo he tenido mucha confianza en los médicos, en la ciencia y en el equipo de profesionales del hospital de Valme, que se han portado muy bien. Pero claro que tengo el máximo respeto por las creencias de todo el mundo y además agradezco las muestras de cariño enormes de mucha gente. Soy consciente de que ha habido personas que han rezado y de que incluso en las procesiones de Semana Santa se le ha pedido a Jesucristo y a la Virgen por mi salud y eso lo agradezco mucho. Cuando una persona hace un gesto humano con fe y buen corazón, uno lo valora, y en el hospital mucho más.

-En el hospital hubo un día de no contarlo, ¿no?

-Pues sí, veinte días en el hospital y ocho días en la UCI, durísimos, especialmente uno en que todo se complicó, porque no había respuesta por parte de mi cuerpo y los médicos tuvieron que aplicar técnicas... Fallaron varios órganos y el corazón hizo un esfuerzo enorme a cara de perro con lo que fuese... porque todavía no se sabe si ha sido un virus o una bacteria. Me han hecho todo tipo de pruebas y no han dado aún con lo que es. Tuvo que ser el organismo el que tuvo que luchar directamente. Afortunadamente lo puede uno contar.

-Ha recibido usted miles de apoyo de todo el pueblo, incluidos los de adversarios políticos.

-Sí, y lo agradezco. Muchos de ellos me han mandado mensajes y me consta que han aflojado la velocidad durante el período en que he estado hospitalizado, y lo han dicho públicamente, y eso es un gesto humano, de juego limpio en política. Creo que mi hospitalización nos ha trastocado a todos, tanto a nosotros en el gobierno como a los partidos de la oposición.

-Lo ha tenido que sustituir, como alcaldesa accidental, Carmen María Molina...

-Claro, en el gobierno se ha notado. A mí me gusta estar muy encima de todas las cosas. Me gusta estar presente en muchos actos, apoyando a todos los colectivos, y eso implica estar pendiente siempre. Y mis compañeros se han volcado, la verdad. Creo que una adversidad como esta ha ayudado a fortalecer la piña y a que se crezcan. Me lo han dicho por la calle, que me quedara tranquilo que todo lo llevaban bien mis compañeros.

-Había quien dudaba, por los efectos de la hospitalización, de que se presentara esta cuarta vez a las elecciones. Falta exactamente un mes.

-Sí, por eso lo puse en las redes sociales, para dejarlo claro y aclarar dudas. Aunque estoy pendiente de varias pruebas en los próximos días, y de ver si he generado anticuerpos, por ejemplo, lo cierto es que he ido evolucionando muy bien, más rápido de lo que los médicos pensaban. Se han sorprendido; el último con el que estuve hablando me dijo que él se decantaba por pensar que ha sido un virus por la fuerza y la rapidez con la que me ha entrado y con la fuerza que me ha salido. No es normal, al parecer, porque una neumonía bilateral grave necesita un período de dos meses como mínimo y hoy hace veinte días desde que me dieron el alta. Hace unos días me ahogaba un poco cuando mantenía conversaciones con un grupo de gente...

-Se ha dicho que usted había prometido no presentarse más que en dos legislaturas. ¿Eso es cierto?

-Yo también lo he leído porque se ha publicado, y la verdad es que no sé de dónde ha salido eso. Nunca he dicho eso en mi vida. Serán las ganas que tienen algunos de quitarme de en medio. De todos modos nada es eterno y yo tampoco soy de la opinión de que tenemos que estar eternamente en ninguna parte, pero sí es cierto que tenemos proyectos muy importantes para terminar de desarrollar...

-Además, usted se estrenó como alcalde muy joven, con 34 años.

-33 tenía todavía. Y además este año cumplo 20 años como miembro de la corporación municipal. Durante los años que estuve en la oposición, todo el tiempo libre que tenía lo usé para derribar al gobierno que había y para consolidar un proyecto político. Y luego 12 años como alcalde que han sido durísimos, no solo al principio, sino incluso esta última legislatura, con la pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis de los materiales de la construcción, que tanto ha afectado a las obras. Nos hemos encontrado con personas que tenían posibilidad de sacar su licencia de construcción en el SUS-6 y han preferido que no se la demos porque se le incrementaba su vivienda en 50.000 euros... Todo eso ha habido que afrontarlo, pero especialmente la pandemia, que ha exigido que nos enfrentáramos a situaciones que normalmente preocupaban menos. Los colegios, los autónomos y los comerciantes estamos acostumbrados a que funcionaran solos, pero en la pandemia nos encontramos con dos mil negocios cerrados y tuvimos que idear muchas cosas para levantar la moral a la población. Todo eso exigió agudizar el ingenio en los peores momentos. Había mucho miedo y mucho desconcierto. En un entierro con cinco hermanos y que solo pudieran entrar tres... eso fue muy duro.

-Hubo momentos en que todo parecía ficción...

-Sí, recuerdo muy bien el día que me llamó el jefe de la Policía para decirme que estaban los militares en los Cuatro Vientos. La foto de los militares con el altavoz por las calles del pueblo... Eso impone. Además, a mí me tocó vivir todo aquello como vicepresidente de la FAMP y todas las semanas teníamos dos o tres videoconferencias. Primero las desinfecciones de los colegios eran lo idóneo, luego salieron informes diciendo que no servían, aunque tuvieran un efecto psicológico... Luego la guerra de quién pagaba todos aquellos extras...

-De todas formas, ¿esta sí será la cuarta y última vez que se presente? ¿O no lo sabe?

-Posiblemente sí.

-¿Por una cuestión personal ya?

-Sí. Yo, en política, no soy de los que piensan que el que lleva muchos años tiene que irse a su casa. Eso es un error. En los partidos políticos, los que tienen experiencia aportan una visión muy rica. Lo que hay que saber es darle el lugar correcto a cada uno. Uno puede dar un paso al lado, pero no irse. Es una visión infantil que ha primado en los últimos años, pero yo nunca he compartido esa visión, porque es una ventaja tener, por ejemplo, alguien con experiencia en el Congreso de los Diputados que sabe cómo se tramitan las leyes y cómo funcionan las comisiones. En el mundo empresarial se recurre a los seniors para que apoyen a los jóvenes emprendedores, ¿no? Ahora bien, en lo que a mí me afecta, es verdad que yo me he formado en el mundo del asesoramiento jurídico a las empresas, y son muchos años desconectados de mi profesión. Pero si esta no es la última vez que me presento, está muy cerca...

-No es descabellado decirlo.

-No. Lo que pasa es que dependerá de las circunstancias, claro. No me gusta decir que no será la última, porque es posible que lo sea, pero la vida es muy larga.

-Y si no hubiera podido usted estar aquí ahora mismo, hablando conmigo, y el partido hubiera tenido que buscar otra alternativa para el cartel, ¿la habría tenido?

-Eso es un debate que no lo hemos tenido.

-Pero en el partido se habría planteado hace veinte o treinta días...

-Creo que nadie se lo ha planteado porque además yo soy secretario de organización del partido desde hace muchísimo tiempo... Si se diese, estoy seguro de que entre algunos de mis compañeros hay personas con capacidad para ser alcalde o alcaldesa de Los Palacios, pero no es un tema que se haya puesto sobre la mesa.

-¿La lista que se va a presentar es de Izquierda Unida, de Izquierda y Progreso, de Podemos, de Adelante...? Es que a veces es un lío...

-Nuestro nombre y nuestra marca sigue siendo Izquierda y Progreso-Izquierda Unida. E incluso hemos peleado con nuestra organización para tener nuestra denominación específica y no marear, como se ha mareado tanto en elecciones andaluzas y federales, que si Unidas Podemos, que si Adelante Andalucía... porque al final la gente acaba loca a la hora de coger la papeleta. Como es, jurídicamente, una posibilidad que permite la normativa electoral, que aparezca tu nombre y tu logo siempre que haya una expresión común... pues en las elecciones pasadas éramos Izquierda y Progreso-Izquierda Unida-Adelante porque “Adelante” era la palabra que formaba jurídicamente la coalición en toda la provincia de Sevilla para que computasen los votos para los diputados. Ahora es “con Andalucía”. Pero van nuestros logos y nuestros nombres, que es lo importante.

-En esa lista va un fichaje estrella, el del antiguo alcaldable por el PP, José María Hormigo.

-Bueno, José María hace ya veinte años que fue alcaldable del PP...

-Sí, en 2003, cuando usted empezó en la Corporación por Izquierda y Progreso-Izquierda Unida...

-Efectivamente, ahí fue cuando yo lo conocí. E hicimos luego una amistad personal que hemos mantenido durante muchos años... Creo que hemos demostrado que somos un gobierno para todo el mundo, que somos respetuosos con todos, porque nos vota gente de derecha, gente del PSOE... Si no, no podríamos gobernar con mayoría absoluta. Creo que nuestro proyecto ha despertado el respeto y la simpatía en personas que votan a distintas opciones... José María viene como independiente, aunque viene colaborando con nosotros desde hace un montón de años, como en la Gala del Deporte, en la Carrera Rosa... Él es mi amigo desde hace muchos años e, independientemente de la amistad, él es consciente de dar un salto a la política y de la repercusión y la trascendencia que tiene que vaya en una candidatura de Izquierda y Progreso-Izquierda Unida...

-¿No temen que haya quien pueda pensar que es un chaquetero o quizá que se ha caído del caballo para ver la luz?

-Bueno, él va como independiente y viene a trabajar por su pueblo. Tenía esa espinita clavada. De hecho, él se ha implicado en Cáritas, en el Club de Atletismo... Es una persona que participa en la vida social de Los Palacios y siempre con un compromiso social y humano importante... Y eso a nosotros también nos une. Porque nosotros también colaboramos con todos. La amplitud de nuestro proyecto ha despertado la simpatía en personas como José María. Y creo que él va a aportar mucho. Él es abogado en ejercicio y no necesita estar en la política, porque él tiene su trabajo fijo desde hace más de veinte años... A mí me da alegría que fichajes como el de José María se entusiasmen para implicarse con nuestro proyecto. Me hace ser consciente de que tenemos un proyecto sólido, capaz de atraer a gente como a José María.

-En los pueblos se suele decir que la ideología no importa porque, al fin y al cabo, se vota a la persona. ¿Hasta qué punto es eso cierto?

-Hombre, sí importa... La población es verdad que se fija mucho en el candidato o candidata. Pero luego, en el día a día, claro que influye la visión de la cultura política y de la ideología... la manera de entender el urbanismo. No es lo mismo decir que se va a urbanizar todo metro urbanizable del pueblo, como ha dicho el PP, que entiendo que eso es un disparate, a decir que Los Palacios va a crecer de manera ordenada para conformar su crecimiento natural, y contra los procesos especulativos... En la manera de mantener las instalaciones deportivas públicas y gratuitas también se nota, o la escuela municipal de música y danza. En Los Palacios, a pesar de estar en un plan de ajuste, y pese a que el Gobierno intentó que metiéramos tasas por el uso de las instalaciones deportivas, nosotros hemos mantenido gratis el uso de todas las instalaciones, y eso ha permitido que miles de chavales y chavalas hagan uso a diario de ellas, y quizá sea una de las razones de por qué en Los Palacios hay tantas disciplinas deportivas, por qué hay tantas escuelas deportivas, tantos éxitos deportivos... Y en los estilos también se nota, y me refiero al grupo de personas. Cuando yo empecé en política, parecía que por ser de la familia de uno del equipo de gobierno tenías que estar en el Ayuntamiento. Eso se rompió, y llevamos 12 años en el gobierno. Yo invito a que cualquiera mire a ver si hay enchufado algún familiar de algunos de los gobiernos que yo he presidido. O la manera de perseguir a quien opinaba diferente... Eso también se acabó. Nosotros es que incluso colaboramos con quien piensa diferente. Parece que son cosas que sucedían hace un siglo y no, sucedían en Los Palacios hasta 2011. Es muy diferente servirte de la política para aprovecharte personalmente y otra cosa... Imagínate qué presión no habremos tenido nosotros de personas del partido y de familiares, habiéndonos cargado la peor crisis de la historia...

-Ahora el lema es “Cumplir, para seguir soñando”, pero la oposición insiste en que no se cumple nada, que lo que se ha hecho ha sido con dineros de otras administraciones, que sigue sin haber vivienda para los jóvenes, que sigue habiendo deuda...

-La deuda estaba en 112 millones cuando llegamos y está ahora en 62. Cincuenta millones menos. Y hay un dato que me parece fundamental: cuando en el año 2011 empezamos a elaborar nuestro programa tuvimos reuniones con todas las asociaciones y colectivos de Los Palacios. En el 2015, antes elaborar el nuevo programa, tuvimos un encuentro con todas aquellas asociaciones y colectivos y rendimos cuenta de lo que se había hecho, subrayado a color cada punto que se había cumplido, y lo que no se había cumplido lo explicamos. Este año, en enero, volvimos a hacerlo, y ya en enero estaba en trámite de cumplirse un 85% del programa... Hay un 15% del programa que no, pero lo explicamos. Ahora nos presentamos después de haber aprobado la Agenda Urbana 2020-2030, y donde se contemplan proyectos que se ejecutarán en el siguiente mandato... Al menos hay que tener claro el rumbo y saber las infraestructuras que se necesitan. En este mandato, es cierto que nos hubiera gustado construir o promover la construcción de más viviendas, que, por cierto, ahora se van a empezar a construir 30 VPO en la parcela del antiguo Palenque, además de locales comerciales y un aparcamiento. Todas las viviendas alrededor del Depósito del Agua se han construido con nosotros. Lo importante es que ahora tenemos suelo para que se construya, aunque, como en el caso de los terrenos de la antigua feria, ha sido una gestión larga, pero fructífera.

-Un problema que todo el mundo ve es el caos del tráfico y la falta de aparcamientos...

-Es una necesidad evidente y por eso la ven todos los partidos. No va a descubrir nadie la pólvora.

-Como lo del tren.

-Pero otra cosa es la fisonomía que tiene nuestro pueblo, sobre todo en la zona del centro, donde no hay grandes solares, ni públicos ni privados... Y los que hay no son lo suficientemente grandes para que una empresa invierta.

-Pero llevamos años oyendo sobre proyectos en diferentes localizaciones para hacer un párking subterráneo...

-Bueno, nosotros vimos el solar del antiguo colegio Juan José Baquero e incluso el del teatro municipal, pero cuando hemos tenido conversaciones con empresas no terminan de ver la rentabilidad ni siquiera haciéndoles una concesión a 50 años. Hemos asfaltado una parcela en el Pradillo, frente al bar El Moli, con 70 plazas de aparcamiento. Y también estamos en conversaciones con empresarios locales que tienen proyectos de viviendas con párkings subterráneos...

-Ya, pero eso son proyectos limitados.

-Pues te voy a dar una exclusiva: estamos en conversaciones con la Seguridad Social para recuperar para el pueblo el edificio del antiguo ambulatorio. Lo tenemos desalojado por completo y estamos en conversaciones con la directora provincial de la Seguridad Social porque nosotros nos comprometeríamos a reubicar la oficina de la Seguridad Social en alguna dependencia municipal... Porque esa parcela es clave para un aparcamiento subterráneo. Utilizaríamos la plazoleta del ficus, como entrada y salida... Se está haciendo una valoración económica.

-Ese edificio es propiedad de la Seguridad Social, ¿no?

-Sí, es de ellos. Se lo tuvieron cedido a la Junta de Andalucía mientras tenía un uso sanitario como ambulatorio. En el momento en que se hizo el otro ambulatorio, la Seguridad Social nos dijo que sacáramos a las asociaciones que estaban allí, pero les pedimos tiempo hasta que las reubicamos en el antiguo colegio Marchenilla.

-¿Y ahora la negociación busca comprar ese edificio para convertirlo en solar?

-Sí, nosotros queremos adquirirlo... Ten en cuenta que ese edificio tiene las cubierta de fibrocemento, de uralita... Y ese solar daría para una plaza extraordinaria y ganar un espacio importante en toda la entrada del centro, remodelando los pasos de peatones, las entradas y salidas... Y ahí estamos.

-Hay zonas del pueblo que siguen especialmente sucias, y el servicio de recogida de basuras se municipalizó...

-Sí, y trabajan un montón.

-Lo mismo es que la ciudadanía ensucia más.

-Hay un porcentaje elevado de falta de civismo, y eso lo vemos a diario. Pasan los operarios de los servicios de limpieza, y a continuación ves el papel tirado... Y mira que hacemos campañas de concienciación y que hemos ampliado el número de barrenderos. En todos los programas de empleo que vienen, metemos a personas para reforzar y llegar a todos los barrios con más frecuencia. Ahora que empieza el buen tiempo, es fácil ver que los chavales vienen a los bulevares y dejan las comidas, las botellas... Es un problema de civismo. Se ha hecho un esfuerzo grande en la estabilización de la plantilla, se han puesto muchos más contenedores y papeleras... Y luego está lo de los perros, que es una guerra tremenda. Puedes tener los operarios de limpieza que quieras, pero que alguien saque su perro, haga sus necesidades y no las recoja, eso es un problema de civismo. Si es el punto limpio, que lo hemos abierto el sábado a día entero y el domingo hasta mediodía... Pues llega determinada gente y vuelca el saquito de escombro a 150 metros del punto limpio, ¡y se lo recogen gratis! Yo tengo la esperanza de que iniciativas como las que se están haciendo en colegios de enseñar a los chavales a crear un pueblo limpio vayan marcando la pauta. Porque hay niños que, con el reciclaje, están influyendo ya en sus padres y abuelos.

-¿Es consciente de que perder la mayoría absoluta puede significar perder la Alcaldía?

-Hombre, hay que esperar a que hable el pueblo y respetarlo. Nosotros tenemos la experiencia de haber gobernado en minoría, con 7, y con 14 en la oposición, y en aquella época cada pleno era un máster en negociación política con todos. Pero también sabemos que Los Palacios y Villafranca no necesita un período de inestabilidad y complicación, sino un gobierno fuerte. El escenario electoral va a ser también distinto porque el ámbito del Partido Andalucista, por primera vez desde 1979, no va a concurrir, ni como PSA ni como PA ni como ALO, que eran las siglas de últimamente.

-¿No se presenta Alternativa Local?

-No. Y la portavoz ha confirmado que no han montado candidatura. Y ahí hay un porcentaje de votos que a ver quién se lleva. Nosotros vamos con la conciencia tranquila de haber trabajo muchísimo. Antes hablábamos de la pandemia, que significó un trabajo extraordinario, pero también hay que recordar la cantidad de recursos extraordinarios que han venido de distintas administraciones y que hemos tenido que gestionar en un tiempo récord. Los Palacios tiene el mérito de ser el primer pueblo de toda la provincia en ejecutar y justificar siempre los proyectos... Será que como no tenemos otras vías de financiación, nos hemos centrado en ejecutar bien el dinero que viene... Vamos a hacer un llamamiento para que la gente salga a votar a nuestra opción política y que se haga un voto con responsabilidad, pensando en el trabajo que está costando esa firmeza en la gestión del Ayuntamiento, y que cualquier escenario de pactos raros va a complicarlo todo.