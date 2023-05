Damocles sobre la mayoría absoluta en Los Palacios

La última vez que coincidieron las elecciones municipales con el Rocío, el resultado en Los Palacios y Villafranca fue mucho más estrepitoso para el gobierno de entonces de lo que se esperaba. Los socialistas, que habían gobernado el municipio –el sexto más poblado de la provincia- durante 24 años y con holgadas mayorías absolutas, perdieron de repente más de 5.000 votos y bajaron de 13 a 6 concejales. Corría el año 2011 y Antonio Maestre confesó que no le salían las cuentas. Pero de eso hace ya 12 años y las cosas son distintas: en estos tres mandatos consecutivos, el partido de Juan Manuel Valle, una coalición muy particular cocinada desde el pueblo entre Izquierda y Progreso e Izquierda Unida (IP-IU), se ha consolidado en el poder y no ha metido la pata con nada absolutamente grave, aunque sí es cierto que, de la primera legislatura a la segunda pasó de 7 a 12 concejales y que en esta tercera perdió un concejal, aunque conservó la mayoría absoluta. También es cierto que el desgaste puede notarse en esta cuarta ocasión y que, aunque nadie duda de que Valle ganará las elecciones, el asunto es si le bastará ganar o seguirá necesitando la mayoría absoluta para conservar la Alcaldía. Eso nadie lo sabe, claro, pero sus dos rivales más claros, Rafael Ruiz, del PP, y Juan Diego Valverde, del PSOE, saben de sobra que no es lo mismo que el actual alcalde pierda un solo concejal o que pierda, por ejemplo, dos. Porque la cocina del día después puede soportar unos pactos u otros en función de muchos ingredientes, y en la víspera nadie se atreve a aventurar recetas innovadoras.

Sin embargo hay cosas que parecen meridianamente claras. Es posible que solo lo parezcan y el pueblo soberano tenga preparada alguna sorpresa. De momento, el partido de los históricos andalucistas deja su bolsa de casi dos mil votos para nadie sabe quién a ciencia cierta. El PA ya no se llamaba así, sino Alternativa Local (ALO), tenía dos concejales y ha sido a última hora cuando ha anunciado que no se presenta. Teóricamente, por problemas administrativos frente a la Junta Electoral de Zona. En la práctica, no importan ya los motivos porque al fin y al cabo han surgido otros dos partidos como novedades frente a aquel sueño andalucista que no solo ha ido desvaneciéndose aquí: por un lado VOX, cuyo candidato, Manuel Moguer, ha elaborado una lista con familiares y amigos en la que destaca su número dos, Francisco José Campaña, que además del seguramente más popular es quien dirige la campaña a nivel local. Mucha gente asegura que VOX no va a conseguir ni un concejal siquiera, pero frente al optimismo de Campaña de conseguir “cinco o seis” por la confianza que depositan en “la juventud”, no es descabellado pensar que ingresen en el salón de plenos. Al fin y al cabo, VOX es una marca de moda, como demuestran ellos mismos ostentando más las siglas que al propio candidato, y la campaña se basa en los mismos mensajes que repiten a nivel nacional: que la patria empieza en tu pueblo y hay que ayudar al de aquí, que hay que poner en valor las tradiciones y que hay que construir un municipio más seguro.

Menos posibilidades, en todo caso, parece tener la lista de Ciudadanos elaborada de repente, con casi más gente de fuera (de Utrera) que del propio municipio y encabezada por el jovencísimo (y desconocido) Antonio Estévez. De 25 años, el propio candidato reconoce que aspiran “a conseguir representación”, aunque son perfectamente conscientes de que, al contrario de en las últimas elecciones, donde los impulsaban más la marca que el propio candidato, ahora “es justo al revés”, y por eso en vez de mítines al uso han organizado mesas informativas para que el candidato convenza especialmente a un sector de la población muy joven que puede estar también preocupado por las mismas críticas del PP, el crecimiento de la deuda, “sobre todo en estos dos últimos años” o la inseguridad ciudadana. El peligro al que se enfrentan es que los ex votantes de la formación naranja terminen eligiendo la opción de la derecha que ya gobierna la Junta.

Son los partidos que tienen actualmente representación en el Ayuntamiento los que van a reforzarla, previsiblemente: así, el PP, que tiene actualmente 3 ediles, no solo cuenta con el espaldarazo de que el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sea del PP, y que además se haya dejado caer por el pueblo en un baño de masas hace un par de semanas, sino que, además, el candidato local, Rafael Ruiz, es también diputado del Parlamento andaluz, y eso viste lo suyo. Hasta ahora, la única vez que el PP sacó en Los Palacios seis concejales fue cuando encabezó la lista Antonio Romero Bejarano, precisamente cuando el batacazo socialista de 2011... Luego, en 2015 se quedó en la mitad y se marchó. Romero Bejarano ocupa ahora justamente el sexto lugar en la lista electoral de Rafael Ruiz, y ha sido él quien más crítico se ha mostrado con el fichaje estrella de Valle, José María Hormigo, el candidato popular de 2007 que ahora –cosas de la vida- va el cuarto, como independiente, en la lista de los comunistas. El fichaje ha sorprendido muchísimo en todos los foros, pero Valle y los suyos argumentan que el abogado Hormigo lleva muchos años comprometido con causas sociales y que “lo importante es la persona”, un eslogan que utilizan todos a conveniencia, cuando no toca hablar de ideologías. Hasta hace unos meses, Hormigo ha sido el presidente de Cáritas en la parroquia mayor de Santa María la Blanca y ha ocupado puestos de responsabilidad en varios clubes deportivos.

Por lo demás, el PP –y especialmente el segundo de su lista, Manolo Vargas Lobato- sigue azotando con la deuda municipal, pues considera que el equipo de gobierno vuelve a las andadas del gasto descontrolado. Valle se defiende poniendo en valor que cuando llegó al Ayuntamiento hace 12 años la deuda era de 112 millones de euros y que hoy es de 62, exactamente 50 millones menos. Pero los populares recuerdan que mucha de aquella deuda correspondía a la extinta Idelpa (una sociedad de desarrollo con capital prácticamente municipal y dedicada a la promoción de viviendas que no tardó en entrar en concurso de acreedores) y que, sumando los intereses que no paran de generarse, la deuda volverá a superar en breve los 70 millones. “Estamos igual”, aseguran en el PP, donde recuerdan que Valle entró en el Ayuntamiento presumiendo de austero mientras el Gobierno de Rajoy le diseñaba un plan de adelgazamiento de la deuda y que, ahora, una década después, “todos los días tiene un evento con una comilona, como en los tiempos de Maestre”.

El PP se siente ahora más fuerte por sus siglas que por su candidato, y saca pecho prometiendo una bajada generalizada de impuestos, una oficina de captación de inversiones y la construcción de dos párkings subterráneos, uno bajo la plaza de abastos que prometen hacer en el eterno solar del antiguo colegio Juan José Baquero y otro en la explanada situada entre el cuartel de la Guardia Civil y el teatro municipal. Además, al margen de prometer la construcción de mil viviendas, han organizado muchas reuniones con los propietarios de construcciones ilegales en los campos para augurarles un futuro legal gracias a la llamada Ley Lista de la Junta de Andalucía.