«Dejen de engañar a gente humilde prometiéndole viviendas»

Y es que, ha recordado, “podemos tener veinticinco millones de euros remanente de tesorería, da igual, pero lo primero es regularizar las viviendas, y luego plantear si efectivamente se adjudica a esas personas, pero esto no va a ser algo que se plantee hoy y se consiga mañana”.

Tras la visita este miércoles a la barriada del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, Manuel Pérez ha sostenido que “les pueden prometer lo que quieran, pero sabe que son gente humilde, que quiere tener sus casas regularizadas, pero ahora mismo es imposible”, y no ve “decente” meter este asunto en campaña electoral.

Este lunes, según ha dicho, visitaba la sede del partido un joven de unos 30 años que en estos momentos ocupa una vivienda ilegalmente. Tiene cuatro hijos, “y me contó su situación, que quería regularizarla. Pero con estas personas hay que ser sincero. Le dije que con él no tenía que hablar, que tenía que hablar con el propietario de la vivienda que ocupaba, y todo para intentar llegar a un entendimiento”.

Y es que, “se puede forzar a los grandes tenedores a llegar a un entendimiento con el ocupa a los bancos, el Ayuntamiento puede expropiar el piso si no reúne características habitaciones, y si hay que negociar con un banco para esto está el Consistorio, pero no podemos decirle a una persona que se va a regular si situación y ya está, porque eso lleva un trabajo detrás que no puede ser tomado a la ligera en una campaña electoral como una promesa más”.

“¿Si gran parte de las viviendas en la barriada Santa Isabel están fuera de toda regulación y los legítimos propietarios son fondos de inversión, los millones de euros anunciados a bombo y platillo por PP y PSOE para la recuperación de viviendas se invertirán en reformar la de los bancos ? Si no se regulariza primero la situación de las familias en el lugar donde residen será imposible destinar ni un euro publico en adecuar vivienda alguna”, enfatiza.