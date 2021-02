Diez pueblos de Sevilla bajan de la tasa del 1.000 pero siguen con todo cerrado

Hasta una decena de municipios de los 25 que dictaminó ayer la Junta de Andalucía que debían seguir con toda su actividad no esencial cerrada han comenzado la semana con una tasa de contagios por cada 100.000 habitantes por debajo de 1.000, que era en principio el límite señalado por el Gobierno regional para aplicarles el máximo nivel de alerta, es decir, que además de cerrarse perimetralmente cerraran internamente toda su actividad no esencial, lo cual está desembocando en durísimas consecuencias para muchos establecimientos, hasta el punto de que algunos de ellos han echado el cierre para siempre.

Entre esos pueblos los hay que realmente han bajado su tasa casi simbólicamente, como es el caso de Dos Hermanas, que continúa con una tasa de 921 (lo que significa 438 contagios en los últimos siete días), Los Palacios y Villafranca, que ayer se situaba en una tasa de 991 (101 casos en esta última semana), El Cuervo de Sevilla (947), o Las Cabezas de San Juan, cuya tasa se situaba ya ayer en una cifra algo más esperanzadora: 813. Otros pueblos, sin embargo, han bajado su tasa de un modo más contundente, como es el significativo caso de Pruna, que llegó a superar, hace solo unas semanas, una exagerada incidencia por encima del 5.000. Ayer presentaba una cifra más que tranquilizadora: 422, lo cual supone en este pueblo de 2.600 habitantes que en la última semana solo se han registrado 5 contagios. En El Palmar de Troya, la tasa se situaba ayer en 469; en San Nicolás del Puerto, en 335; en Pedrera, en 504... Otros municipios también han ido bajando y presentan cifras menos preocupantes que hace solo una o dos semanas, como Almadén de la Plata (841) o Gilena (563). En todos se ellos se ha dado, no obstante, la misma circunstancia: que cuando les tocó la revisión de su situación después de 14 días, como marca la norma, no habían bajado todavía de la tasa de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, por lo que ese ha sido el criterio para no relajar la medida el lunes aunque el dato en el comienzo de la semana haya mejorado sustancialmente.

Así lo explicaba el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle (IU), tras conocer la decisión del comité y esperanzado ahora en el próximo 19 de febrero para que en su localidad puedan, por lo menos, abrir todos los establecimientos. Los que sobrevivan, porque hay decenas que han ido echando el cierre definitivo en estos últimos días. Para ello será imprescindible que los contagios continúen bajando hasta el próximo 19 de febrero. Y que coincida esa ininterrumpida bajada con la misma jornada en que toque la revisión de la situación, que es lo que ha fallado en esta ocasión, por ejemplo.

En este sentido, el alcalde palaciego ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, que “cambie la normativa con carácter urgente” para evitar “que haya escenarios diferentes en municipios con cifras de contagios similares”. Es lo que ocurre ahora mismo, por ejemplo con El Palmar de Troya y Montellano, dos pueblos de la misma comarca. En el primero, se ha conseguido reducir la tasa a 469, pero a destiempo, y por eso continúa cerrada toda actividad no esencial. En el segundo, la tasa es de 765, pero solo se le ha aplicado el cierre perimetral porque nunca ha llegado al 1.000.

Según Valle, “si esta norma no cambia, se estará causando un perjuicio gravísimo a miles de autónomos y trabajadores de toda Andalucía”. El alcalde palaciego habla, desde luego, por la presión que siente el propio Ayuntamiento por parte de cientos de negocios locales que ven peligrar su subsistencia y que ayer precisamente estaban esperanzados en que se abriese la veda mañana mismo. Habrá que esperar, como mínimo y si todo va bien, diez días más.