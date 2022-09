Dimite el alcalde de El Rubio por problemas de salud

El alcalde de El Rubio, Rafael de la Fe (PSOE), ha presentado hoy su dimisión por motivos de salud, para indicar que abandona toda actividad política a los 38 años.

De la Fe ha publicado una carta en sus redes sociales en la que se despide de los vecinos, tras encadenar dos mayorías absolutas en esta localidad de 3.500 habitantes de la Sierra Sur sevillana.

En la carta, se despide tras “2.645 días donde he trabajado para transformar y mejorar El Rubio”, indicando que “he podido vivir momentos difíciles, desde una inundación a una pandemia, donde he trabajado duro para que nuestro pueblo pudiera dar la mejor de las respuestas a estas situaciones”.

Sin especificar qué problemas de salud sufre, sí indica que “ahora me toca luchar por darle muchas vueltas al sol y por la vida”.

La nueva alcaldesa

La primera teniente de alcalde, Mónica Fernández, licenciada en Derecho y que hasta el momento era delegada local de Desarrollo Económico y Hacienda, será la nueva alcaldesa hasta junio próximo, tras las elecciones municipales de 2023.

“El 13 de junio de 2015, el día de San Antonio, como se llamaba mi padre, tomé posesión como Alcalde de El Rubio. Siempre fue mi sueño. Puedo decir que soy un afortunado porque cumplí el sueño de mi vida. Desde entonces he podido vivir momentos difíciles, desde una inundación a una pandemia, donde he trabajado duro para que nuestro pueblo pudiera dar la mejor de las respuestas a estas situaciones”, explica en la carta.

Añade que “sí hubo esos momentos, hubo muchos más buenos. De disfrutar de la gente de El Rubio, de su cariño, de compartir risas y felicidad, de poder ayudar a tantos vecinos y vecinas. Por un problema de salud me veo obligado a dejar mi cargo de Alcalde. Han sido 2.645 días donde he trabajado para transformar y mejorar El Rubio”.

El alcalde ha dado “las gracias a todos los que han sido mis compañeros en este tiempo, a mis alcaldes, Bauti y Ramona, en mi etapa de concejal, a los que han sido mis compañeros, a la excelente plantilla de trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de El Rubio, a las Hermandades, clubes deportivos, asociaciones y gente del Gallape Rock”.

Agradecimientos

También “quiero agradecer el apoyo, momentos, confidencias y todo lo que me han aportado a la gran familia del PSOE. He conocido y hecho muchos amigos que me llevaré para siempre”, para acabar “dando las gracias a familiares y amigos. Gracias por el apoyo que me han mostrado en todo momento y por los consejos cuando los he necesitado. Y perdón por el tiempo que no les he podido dedicar. Y muy especialmente a mi madre y hermana. Ellas me han sufrido y siempre han estado a mi lado apoyándome en todo”.

“Ahora, me toca luchar por darle muchas vueltas al sol y por la vida. Mi papá fue en la primera persona en quien pensé cuando decidí dar el paso de presentarme a Alcalde y en la primera que pensé en dar este paso. Él sabe que hice lo mejor para mi familia y para mí”, concluye su carta.