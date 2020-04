Doblegando a la curva con un ejército de soldados solidarios

Parece que fue ayer cuando hace más de un mes nuestras vidas cambiaron para siempre. Pobre de aquél que no quiera ver que esto nos transformará para siempre, a las futuras generaciones, la forma de ver la vida, la manera de relacionarnos entre nosotros. Atrás han quedado los besos y abrazos para dar paso a un exilio forzado entre cuatro paredes para -casi- toda la población.

Carmona es un pueblo que acoge, abraza a todo forastero que entra por sus lindes, pero entre la población se repetía, a veces de forma errónea, un mantra de no estar unidos. No es cierto. ¿Mejorables? Como todos. Somos humanos. Pero este pueblo, está demostrando en estos duros momentos, no sólo una solidaridad encomiable, sino un respeto a la normativa ejemplar.