Écija estudiar limitar la apertura de nuevas casas de apuestas

Entre las preocupaciones manifestadas en la última reunión está el aumento de salones de juegos , una realidad a nivel nacional a la que Écija no es ajena, ya que, según los datos oficiales ofrecidos por la Policía , en el municipio astigitano el número de este tipo de locales ha crecido en los dos últimos años de cuatro a 14.

“Se tiene que pedir el carnet a todo el que acceda a un salón de juego y, sobre todo, la persona que tenga problemas de ludopatía no puede acceder”, explica Díez, que apunta que los datos que maneja el Centro de Intervención en Drogodependencias indica que hay un aumento de menores “de 12, 13 y 14 años” con problemas de ludopatía , “y un problema de adicciones con el juego ”.

Por su parte, propietarios de salones de juego sostienen que la suya es “una actividad que está regulada” y apuntan que sienten que la administración “está arremetiendo” contra su sector. “Aquí no entran ni menores ni personas con problemas de ludopatía, eso se lleva a rajatabla”, enfatiza el propietario de una sala de juegos de Écija.

Según este propietario, en su local obligan a presentar la documentación y lo primero que se hace es identificar a quien entra, “y si es apta para el juego se le permite jugar, si no, no puede estar ahí”. Además, “está habiendo controles de la policía, cada dos semanas prácticamente”.

Acerca de la apertura de nuevos salones de juego, este propietario entiende que “el mercado es libre”, aunque no ve mal que se limite la apertura de nuevos locales. “Si se limita no hay tanta competencia, no va en contra de mi actividad”, matiza, “porque es un riesgo grande, si lo limitan un poco creo que garantiza más el correcto funcionamiento de los que hay”.