El alcalde de Los Palacios acusa al gobierno anterior de dejar morir ‘la Huerta’ de Romero Murube

Según el dosier fotográfico que acompaña al anteproyecto de 2006, La Noria ya se encontraba en total abandono, incluso desvalijada, “sin que el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PSOE, hubiese hecho absolutamente nada para su protección”, según el alcalde actual. Es más, pese a la importancia cultural e histórica de la finca, el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado a comienzos de 2008, no otorgó a la hacienda el nivel máximo de protección, como se habían encargado de proponer y recomendar los técnicos municipales, sino que aparece en el Catálogo de Bienes Protegidos y Yacimientos Arqueológicos, en el catálogo 10 con tipología Villa residencial y con un nivel de protección estructural B.

Aquella rebaja repentina en la protección del inmueble originó un conflicto jurídico hasta 2010 sobre la calificación y usos del mismo entre el gobierno del PSOE y la empresa constructora, que terminó tristemente en el momento que esta perdió la propiedad durante la crisis económica de aquellos años. La Huerta de la Noria acabó entonces en manos de un banco.

El regidor palaciego se ha sorprendido al conocer, “por fuentes cercanas a la constructora, que su anteproyecto fue paralizado y bloqueado en aquellos años (2007-2011) en que era concejal de Cultura Claudio Maestre, una de las personas que públicamente ha mostrado ahora su preocupación por el estado de la finca, pero que siendo el máximo responsable municipal de Cultura no solo permitió que se incluyese en el PGOU con el nivel de protección B en lugar de A, sino que fue el principal responsable del bloqueo al único proyecto que ha existido hasta el momento para la restauración de la Huerta de la Noria”.

En una nota emitida hoy por el gobierno de Valle se advierte de que “hasta ahora hemos sido muy prudentes porque no hemos querido enturbiar los actos conmemorativos de la muerte de Romero Murube, pero no vamos a permitir semejante ejercicio de cinismo e hipocresía por parte de quienes, desde el egocentrismo, pretenden erigirse en falsos historiadores y adalides de la defensa de la Huerta de la Noria pero que durante veinticuatro años que gobernaron no hicieron absolutamente nada para su recuperación y puesta en valor”.