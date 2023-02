El alcalde de Pruna pone punto final a su carrera política

Añade en el mismo mensaje que “en cada uno de estos 2.800 días , he intentado dar lo mejor de mí, y escuchar y atender a todo el mundo con respeto y educación, mirando y actuando igual para todos. Con aciertos y tambien con errores. Si alguna vez no he estado a la altura, o no he atendido a alguien como se merecía, desde aquí le pido disculpas”.

Guerrero indica que su decisión “obedece solo a motivos personales. He dado ocho años de mi vida al servicio público, ocho años de intenso trabajo para mejorar nuestro pueblo. El paso de todo político debe ser temporal, y es bueno que sea así. En este trabajo, cuando eres responsable, autoexigente, y te preocupas por hacer las cosas bien, el desgaste personal que puedes llegar a sufrir puede ser enorme. A pesar de ello, puedo decir que he tenido el mayor honor que un pruneño puede tener, que es el de representaros”.

El alcalde de Pruna, Ricardo Guerrero, ha decidido poner punto final a su carrera política. Una vez tomada la decisión, ha publicado esta mañana un mensaje en sus redes sociales oficiales, porque “creo que es justo informaros en primera persona”, y desvela que “hace unos meses tomé una de las decisiones más difíciles que he tomado a lo largo de mi vida, la cual he meditado mucho y durante mucho tiempo”.

Ha agradecido la ayuda de sus compañeros “por todos los momentos que hemos compartido en todos estos años, de cada uno de ellos me llevo un aprendizaje y una amistad. Mi más sincero agradecimiento también al mayor bien que atesora el Ayuntamiento, que son los trabajadores municipales, por hacerme más fácil mi tarea de alcalde, y teniente de alcalde. Gracias también a los concejales de todos los grupos políticos con los que he compartido dos legislaturas, de los que también guardaré un buen recuerdo”.

Cita en el mismo mensaje que su equipo, en estos años, se ha enfrentado a momentos duros, “destacando especialmente la pandemia, posiblemente el peor momento que ha sufrido nuestro pueblo, ya que era la salud lo que estaba en juego. Siempre recordaré la unión, la valentía y la solidaridad que nuestro pueblo mostró, y el trabajo que realizamos desde el equipo de gobierno. También he vivido muchos momentos felices , que he podido compartir con mis vecinos, y que siempre recordaré”.

El que será alcalde de Pruna hasta junio de 2023, cuando se formalice la nueva corporación, ha mostrado también su agradecimiento “a mis amigos y a mi familia, a mis padres, a mi hermana, y especialmente a mi pareja, por acompañarme en esta andadura, por haber sufrido conmigo, y que me perdonen por el tiempo que no les dediqué. Gracias a todos por las muestras de cariño que he recibido en los últimos meses, cuando se empezó a difundir la noticia, a todos los que habéis contactado conmigo para preguntarme e intentar convencerme de que no lo deje, espero que me entendáis. Me ha sorprendido gratamente, ya que no esperaba tanto apoyo de tanta gente”.

“Me iré satisfecho de haber trabajado incansablemente para mejorar nuestro pueblo, se van a quedar muchas cosas hechas, muchas subvenciones aprobadas y proyectos encarrilados, que pronto verán la luz. Pero sobre todo me iré con la conciencia tranquila, con la conciencia tranquila de saber que he gestionado lo mejor que he podido y he hecho todo lo posible por mi pueblo y mis vecinos, de la manera que los pruneños os merecéis, intentando hacer gala siempre de humildad, honradez y honestidad”, concluye su mensaje.