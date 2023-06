El alcalde de San Juan se va para no ser un «obstáculo»

Por sorpresa, Zamora lo ha anunciado en sus redes sociales, donde indica que «no voy a ser un obstáculo para el bienestar de mi pueblo , que me importa más que el cargo de alcalde», tras perder las elecciones por un solo concejal ante el PP (7-6), mientras que Ciudadanos obtuvo 4, Vox 3 y Con Andalucía 1.

El alcalde en funciones de San Juan de Aznalfarache, Fernando Zamora (PSOE), ha anunciado que no intentará revalidar el cargo de cara a la formalización del Ayuntamiento el próximo 17 de junio «para no ser un obstáculo» en un pacto entre su partido, Ciudadanos y Con Andalucía.

Añade en el mismo mensaje que ha tomado la decisión «ante la compleja situación que han dejado las pasadas elecciones en San Juan», y teniendo en cuenta que «el mensaje de la mayoría es claramente progresista».

«Para facilitar las futuras negociaciones por un gobierno de progreso para todos sin que nadie se quede atrás, para posibilitar un proyecto estable y solvente, y para que San Juan pueda aprovechar la oportunidad histórica y de futuro que tiene ante sí, anuncio mi disposición a dar un paso al lado y a no optar a la alcaldía de San Juan de Aznalfarache», señala el edil.

“Mi objetivo siempre ha sido ayudar a mis vecinos y vecinas. He podido acertar y equivocarme, pero siempre lo he hecho con la intención de meoorar la vida de los sanjuaneros y sanjuaneras. Por eso, ante la compleja situación que han dejado las pasadas elecciones en San Juan, pero dado que el mensaje de la mayoría es claramente progresista, y para facilitar las futuras negociaciones por un gobierno de progreso para todos sin que nadie se quede atrás, para posibilitar un proyecto estable y solvente, y para que San Juan pueda aprovechar la oportunidad histórica y de futuro que tiene ante sí, anuncio mi disposición a dar un paso al lado y a no optar a la alcaldía de San Juan de Aznalfarache”, dice el mismo mensaje.

Por último, da “las gracias a mi equipo por su lealtad, a nuestra militancia por su compromiso y, sobre todo, a la ciudadanía de San Juan que tanto respeto y cariño me ha mostrado siempre”.