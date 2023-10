«El bilingüismo necesita más dinero»

En Los Palacios y Villafranca, el pueblo de los tomates, se enorgullecen cada vez más de focalizar como jóvenes referentes a gente que va más allá de la efímera fama de la tele, los toros o el fútbol. Este año, el Ayuntamiento ha anunciado que el galardón Joven del Año recaerá en Adrián Granados Navarro, un profesor del Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide que no solo imparte docencia en el Grado en Traducción e Interpretación, sino en el Máster de Profesorado e incluso en el Máster en Enseñanza Bilingüe, del que también es coordinador, y no solo en la UPO, sino en la UNIA (Universidad Internacional de Andalucía). Su cara quizá le suene porque participó en la exposición del Ayuntamiento de Sevilla del año pasado que, bajo el lema de Sevilla también es Ciencia Joven, tuvo lugar en expositores públicos (mupis) a lo largo de la toda la Avenida de la Constitución. Lo sorprendente es que el galardonado, con esta carrera imparable en la investigación lingüística, solo tiene 27 años.

También sorprende, aunque ello no conste en sus currículos, que sea un tipo normal, de los que ha estudiado profundamente pero jamás ha despegado los pies del suelo, empezando por la tierra de Maribáñez (una pedanía de Los Palacios y Villafranca) que lo vio nacer. “Estudié en el colegio público de Maribáñez y fui la primera promoción que ya hizo el 1º de ESO en el IES Diego Llorente de Los Palacios”, cuenta ahora que ha conocido la decisión de homenajearlo del Ayuntamiento de su pueblo, porque lo primero que se le ha ocurrido al conocer la noticia es “invitar a muchos de mis maestros y profesores al acto para reivindicar la gran labor que hicieron, porque si yo he llegado aquí ha sido gracias a todos ellos”.

Adrián se acuerda perfectamente –porque tampoco hace tanto- de cuando tomaba el autobús desde Maribáñez y “llegaba al instituto, muerto de frío, a las ocho menos cuarto de la mañana”. Y también recuerda, agradecido, que fue su profesor de Inglés en aquellos dos primeros años del instituto, Federico Núñez, quien lo animó definitivamente a estudiar idiomas. “Fue el primer profesor que me dio las clases sin decir una palabra en castellano, y a mí al principio me daba la risa, porque no me enteraba de prácticamente nada, aunque muy poco después, aquello fue decisivo para mi vocación”. De hecho, con apenas 15 años Adrián ya compraba libros de Harry Potter en versión original “aunque entendiera la mitad”, rememora ahora con una sonrisa, al tiempo que recuerda a otros profesores que lo animaron a apasionarse por la lengua como Dolores Mejías.