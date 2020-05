El centro Joaquín Rosillo comienza a recuperar la normalidad con la vuelta de sus últimos residentes desde el hotel Alcora

Después de haberse enfrentado con dureza a la pandemia del coronavirus Covid-19, como desgraciadamente les ha sucedido a tantas otras residencias en el país y en todo el mundo, el centro de mayores Joaquín Rosillo afronta su vuelta a la normalidad tras el regreso a lo largo del viernes y el pasado fin de semana de los últimos 17 residentes que aún permanecían en el hotel Alcora, donde han culminado el tratamiento que iniciaron en la residencia.

Les han acompañado en su regreso otros cuatro mayores de distintas residencias de la provincia, siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía que han decidido que finalicen su recuperación en el centro. Dada la efectividad de las medidas de sectorización establecidas en el mismo y la estabilización y control de la enfermedad en las instalaciones, gracias a la gestión, el esfuerzo y el trabajo conjunto del personal de la residencia y la Consejería de Salud y Familias, el centro Joaquín Rosillo, aún medicalizado, será el lugar donde concluyan su total restablecimiento.

De este modo, permanecerán bajo el cuidado diario de los profesionales que forman el equipo de la residencia, que bajo el mando y la atención sanitaria de los médicos de la Junta de Andalucía, culminarán esta tarea.

La mayoría de los mayores han superado por completo la enfermedad, y algunos habrán de finalizar el proceso de negativización en el centro, minuciosamente preparado para esta finalidad, siguiendo todos los protocolos de seguridad establecidos.

Desde que el 17 de abril regresaran los primeros residentes que recibieron el alta médica en el Alcora, el centro Joaquín Rosillo ha ido recibiendo mayores recuperados casi a diario, contando en la actualidad con más de un 90% de residentes con resultado negativo en coronavirus Covid-19 -entre los que han superado la enfermedad y los que nunca llegaron a contagiarse-, y el resto en la fase final de la curación.

"Tener de nuevo a todos estos mayores entre nosotros nos permite iniciar el camino de la tan ansiada normalidad. Las pérdidas sufridas, que tanto dolor han causado a los familiares y al equipo del centro, dejarán una herida permanente, pero sin duda ahora afrontamos el futuro con más optimismo, con fuerzas y energías renovadas", afirma el director del centro, Enrique Rodríguez.

"Está claro que el escenario, tanto en esta recta final de la crisis como en los primeros meses post-coronavirus, va a ser diferente, porque en todo el país tendremos que convivir con el virus hasta que se consiga una vacuna o una cura eficaz, protegiendo celosamente a pacientes a los que les pueda afectar de forma grave, y no podemos bajar la guardia", añade.

"Tendremos que ir cumpliendo los distintos protocolos y recomendaciones que vayan marcando los expertos y las autoridades y seguir alerta, pero seguro que nuestro sector, y nuestro centro por supuesto, sabrá amoldarse a las circunstancias", asegura el director.

Rodríguez no quiere dejar pasar la ocasión para enviar un agradecimiento muy especial "a todo el equipo de SAMU, encabezado por su presidente, Carlos Álvarez Leiva, por el excelente trabajo realizado en el hotel medicalizado Alcora con nuestros residentes y los de otros centros de la provincia, a los que han dado no sólo los tratamientos médicos adecuados, sino también el cariño y la atención que nosotros, en la distancia, no hemos podido dispensarles".

La colaboración entre ambos equipos ha sido muy cercana y fluida, algo que en momentos de crisis como los vividos agiliza y solventa muchas situaciones que surgen en el día a día.

Pese a las restricciones impuestas, durante toda la crisis sanitaria, el personal del Joaquín Rosillo se viene esforzando día tras día para que, cumpliendo con los protocolos establecidos en cada momento, los mayores hayan disfrutado, y lo sigan haciendo, "del afecto y los cuidados de siempre, minimizando en lo posible el impacto por las excepcionales circunstancias de aislamiento y la ausencia de sus familiares, que están deseando poder abrazarlos de nuevo", concluye el director del centro.

La meta del Joaquín Rosillo, como la de todos los centros de mayores, siempre fue y será su cuidado y su bienestar.