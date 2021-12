El Coronil se moviliza contra el traslado de consultas al Hospital de Valme

El Ayuntamiento de El Coronil ha llamado a sus ciudadanos a movilizarse contra la decisión de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de trasladar las consultas de especialistas desde el Hospital Virgen del Rocío hasta el Hospital de Valme. El alcalde-presidente de la localidad, José López Ocaña, ha pedido a la Junta que “recapacite” y que evite “un grave maltrato a los habitantes de la zona”, al tiempo que anima al titular de Salud a que “refuerce el número de especialistas en el Chare de Utrera, que falta hace”.

El gobierno local ha convocado una concentración de protesta para este jueves 23 de diciembre a las 17.00 horas y ha solicitado los pertinentes permisos para realizar una marcha de protesta hasta la estación de tren de Utrera el 30 de diciembre, además de organizar una recogida de firmas en distintos enclaves del municipio, con objeto de elevar la voz y dejar claro a la Consejería de Salud su frontal oposición a lo que la Junta de Andalucía califica como “una reorganización del servicio”.

“Eso es lo que nos han comunicado pero la realidad es que esa decisión no tiene ninguna utilidad y es un claro ataque al servicio sanitario que reciben los habitantes de El Coronil y localidades cercanas. No tiene el menor sentido y lo único que consigue es dificultar el traslado de las personas más vulnerables”, subraya el primer edil de El Coronil, quien expone que “hace 30 años que los coronileños están derivados a Virgen del Rocío, centro hospitalario que cuenta con la adecuada accesibilidad y proximidad a la línea férrea de Cercanías, que tanto utilizan nuestros vecinos para acudir al médico”, algo que no ocurre con Valme, argumenta López Ocaña, quien insiste en que “con la salud, no se juega”.

López Ocaña recuerda al consejero de Salud que “la ley recoge la libre elección de médico”, por lo cual no entiende el énfasis en que nada cambia “cuando lo que quieren es cambiarlo”. Sobre el anunciado refuerzo del Chare de Utrera para reducir el número de traslado de personas residentes en su área de influencia a la capital, el alcalde de El Coronil asegura que los alcaldes de la zona “no sólo no nos negamos a que se aumente y refuerce el número de especialistas en el Chare sino que le animamos a hacerlo. Hace años que se pide pediatra, por ejemplo”.

En respuesta a Jesús Aguirre, el alcalde de El Coronil asegura que “quien mete miedo es el consejero de Salud, totalmente insensible a la realidad de los habitantes de la zona y absolutamente al margen de la misma. No le importa lo más mínimo la atención que recibamos porque si así fuera, daría marcha atrás a esta incomprensible decisión”.

López Ocaña anuncia que, ante la comunicación de la adscripción del Hospital de Alta Resolución de Utrera, en el que está integrado El Coronil, al Área de Gestión Sanitaria Sevilla Sur, “el Ayuntamiento convoca una marcha-caminata para manifestar el desacuerdo de esta localidad al cambio impuesto por motivos sociales, culturales y, sobre todo, de conexión mediante transporte público y ferroviario ya que muchísimas familias no disponen de vehículo propio o familiares que puedan trasladarlos”.

La marcha del día 30 comenzará a las 9.00 horas y sus integrantes se dirigirán a pie desde El Coronil hasta la estación de tren de Utrera. Allí cogerán un tren hasta la parada del Hospital Virgen del Rocío, dirigiéndose a la puerta del Centro Hospitalario y finalizando con la lectura de un manifiesto.