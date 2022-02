El Cuervo se desespera por su nuevo centro de salud

El Cuervo de Sevilla, el pueblo más al sur de la provincia, lleva casi tres años ilusionado con la construcción de un nuevo centro de salud. Sin embargo, no solo ha vivido toda la pandemia con el viejo ambulatorio, sino que, a día de hoy, sigue sin noticia alguna de la construcción del nuevo, a pesar de que el propio consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, lleva hablando de ello desde el otoño de 2019. De hecho, el 2 de julio de 2020 se publicó la licitación para las obras. El expediente quedó desierto a finales de aquel mismo año, y la última modificación de la que se tiene constancia es del 11 de febrero de 2021. Un mes antes, el 14 de enero de 2021, el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), se había referido a la construcción del nuevo centro de salud como “una inversión de 2021”, según le recuerda ahora el alcalde de El Cuervo, Francisco José Martínez (PSOE), que ha dado una rueda de prensa para quejarse no solo del “abandono” al que ha “condenado la Junta de Andalucía a El Cuervo en relación a su centro de salud”, sino de que el consejero no lo reciba a pesar de las múltiples peticiones por su parte en ese sentido.

El regidor de El Cuervo ha recordado hoy asimismo que, en abril de 2021, tras varios requerimientos por escrito a la Delegación territorial de Salud de la Consejería, esta indicó que, como máximo, la información al respecto la tendrían en mayo. Cuando el alcalde vio que nadie le comunicó nada, se presentó en el Parlamento de Andalucía para registrar una iniciativa, volviendo a requerir al Gobierno andaluz que construyera el centro de salud. En el diario de sesiones del Parlamento, de hecho, el propio consejero reconoció el 4 de junio que se trataba de una obra prioritaria y que debía estar terminada en 2022. El portavoz parlamentario del PSOE volvió a requerir información sobre el estado de la licitación en septiembre del año pasado, pero seis meses después, sigue sin saberse nada.

Martínez reitera que el Ayuntamiento ha cumplido con todos los procesos y documentación requerida por parte de la Junta pero que, a fecha de febrero de 2021, la Consejería sigue sin facilitar información sobre el estado del procedimiento ni, por parte del Consejero, se responde a la solicitud de una cita urgente, como se le requirió hace ya un mes. De hecho, el alcalde ha reiterado que se le ha vuelto a solicitar por los canales institucionales esa cita con carácter urgente para conocer, de primera mano, cuál es la situación real de la construcción del nuevo centro de salud. “Estamos en febrero, quedan diez meses y vemos que la Junta no cumple. Por lo tanto es un incumplimiento, no hacia el alcalde, sino hacia la ciudadanía de El Cuervo”, ha apuntillado el alcalde.

Terrenos disponibles

El alcalde de El Cuervo viene insistiendo en los últimos meses en que el centro de salud es una prioridad para el equipo de gobierno y que, por parte del Ayuntamiento, se han realizado todos los expedientes administrativos para poner a disposición de la Junta de Andalucía el terreno y para facilitar el proceso de licitación. “Lo que está claro”, ha subrayado, “es que los cuerveños siguen, después de más de diez años, sin un centro de salud nuevo como merecemos por derecho”.