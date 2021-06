El cupón de la ONCE se cantará por bulerías en Los Palacios

Las casualidades nunca vienen solas. Pero tiene su aquel que esta venga incluso a compás. Uno de los nietos de Juan Duque, que tenía a mediados del pasado siglo un pozo en cuyo brocal se reunían los cabales de Los Palacios y Villafranca para cantar sus penas antes de pensar en formalizar aquella tertulia como peña, es hoy Enrique Duque Algarín, precisamente el presidente de El Pozo de las Penas , la peña que cumple ahora 70 años de antigüedad, que recibió hace solo unos meses la Bandera de Andalucía por ese destacado motivo y a cuya sede ha acudido esta mañana el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Cristóbal Martínez , para presentar el cupón que la Organización Nacional de Ciegos Españoles le dedicará a esta institución palaciega el próximo miércoles 9 de junio , con lo que más de cinco millones de españoles visualizarán esta peña palaciega en tal jornada. Pero es que Enrique Duque Algarín, de la saga de los Currela , es justamente uno de los 37 vendedores de la ONCE en Los Palacios y Villafranca.

Desde luego, Duque Algarín ha agradecido en la presentación, a la que también ha acudido el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, que la ONCE se haya acordado de esta peña en un año tan destacado, tal y como estaba previsto por la comisión formada entre la propia peña y el Ayuntamiento y que programa actos en torno a la efeméride.

La peña palaciega es, junto a La Platería, en Granada, la más antigua de toda Andalucía, y por ende de España y del mundo. A esta peña no solo la amadrinó La Niña de los Peines –y actualmente Matilde Coral-, sino que en ella han cantado los más grandes, desde Juan Talega o Bernarda de Utrera hasta El Lebrijano o Camarón. En el acto de hoy, ha puesto su voz, su temple y su compás Juanito El Distinguido, que es el socio número uno, acompañado a la guitarra por Tapia. No será extraño que el próximo miércoles se vendan más cupones de lo habitual en Los Palacios y Villafranca, para guardarlos aunque no toquen.